Nước chanh dây: 'Siêu thực phẩm' bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Dinh dưỡng 20/04/2026 05:00

Chanh dây là một loại trái cây nhiệt đới có vị chua thanh được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những người quan tâm đến sức khỏe. Vậy chanh dây có tác dụng gì?

Chanh dây là loại quả đặc trưng của vùng nhiệt đới với hương thơm nồng nàn và vị chua thanh đặc biệt. Một ly nước chanh leo mát lạnh không chỉ giúp đánh tan cơn khát mà còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Giới thiệu về quả chanh dây 

Chanh dây (hay còn gọi là chanh leo) là quả của cây Passiflora, một loại hoa thuộc chi Lạc tiên. Nó có lớp vỏ bên ngoài cứng, bao bọc một lớp hạt bên trong. Có nhiều giống chanh dây khác nhau về kích thước và màu sắc, trong đó các giống màu tím và vàng là loại phổ biến nhất.

Mặc dù chanh dây là loại trái cây có xuất xứ nhiệt đới, một số giống vẫn có thể tồn tại ở vùng khí hậu cận nhiệt đới. Vì lý do này, mà chanh dây được trồng ở khắp nơi trên thế giới, cả ở Châu Á, Châu Âu, Châu Úc cũng như Nam và Bắc Mỹ.

Lợi ích của nước ép chanh dây đối với sức khỏe

Vậy nước ép chanh dây mang lại lợi ích gì đối với sức khỏe của bạn? Sau đây là một vài công dụng cụ thể của nước ép chanh dây với cơ thể:

Làm giảm sưng viêm: Chanh dây chứa nhiều chất oxy hóa, những chất này giúp làm giảm tình trạng sưng viêm như viêm khớp, sưng,... Ngoài ra, một số nghiên cứu đã cho thấy vỏ chanh dây cũng có tác dụng điều trị hen suyễn, giảm ho và khó thở.

Tăng lưu thông máu: Chanh dây có chứa kali, giúp giãn mạch máu và lưu thông máu huyết. Mặt khác, kali kết hợp với sắt và đồng có trong chanh dây cũng là những nhân tố giúp cải thiện tuần hoàn máu đến các cơ quan của cơ thể.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Hạt chanh dây là một phương thuốc tự nhiên giúp cải thiện độ nhạy của insulin trong cơ thể, giúp ổn định lượng đường trong máu. Mặt khác, chanh dây có hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết thấp, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Giúp làm đẹp da: Nguồn vitamin A dồi dào có trong chanh dây và các hoạt chất chống oxy hóa như riboflavin, vitamin C và carotene cũng góp phần làm chậm quá trình lão hóa và phục hồi sức khỏe của làn da.

Giảm căng thẳng: Chất folate và kali có trong chanh dây có khả năng cải thiện sức khỏe của não, giúp khắc phục tình trạng rối loạn lo âu, căng thẳng,... Chất folate cũng có thể giúp cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Một vài lưu ý khi uống nước chanh dây

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng nước chanh dây, bạn nên:

- Chỉ nên uống lượng tương đương 1–2 quả mỗi ngày, chia nhỏ thành từng lần uống.

- Nên loại bỏ hạt khi ép nước để tránh gây tắc ruột.

- Uống sau bữa ăn 30 phút để tránh kích ứng dạ dày.

- Người có vấn đề về dạ dày hoặc dị ứng với chanh dây nên hạn chế hoặc không sử dụng loại nước này.

