Không chỉ để nấu canh, đây là 5 công dụng "vàng" của quả bí xanh mà nhiều người đang lãng phí

Bí xanh thuộc họ bầu bí, thân dây leo, thường trồng giàn, được dùng như một loại rau trong các bữa ăn. Lá bí xanh hình bầu, bề ngang khoảng 10 - 20cm, có lông giáp. Hoa bí xanh mọc đơn, màu vàng.

Mỗi quả bí xanh đều có chứa thành phần chính là nước, rất ít natri, không có lipid. Trong 100g bí xanh gồm: 2.4g glucid, 0.4g protid, 19mg canxi, 0.3mg sắt, 12mg photpho cùng các loại vitamin B, C,… Ngoài ra, loại quả này còn giàu hàm lượng dầu thực vật.

Quả bí xanh khi còn non màu xanh lục, vỏ phủ lớp lông tơ. Dần dần quả ngả sang màu nhạt dần, có lốm đốm trắng cùng với lớp phấn sáp. Khi già, quả bí xanh có thể dài tới 2m, bên trong có nhiều hạt.

Công dụng của quả bí xanh đối với sức khỏe

Bí xanh sở hữu rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Đây được biết là loại thực phẩm tự nhiên cực kỳ gần gũi với những gia đình Việt.

Thanh nhiệt, giải độc: Bí xanh vốn ngọt dịu, có tính mát nên mang công dụng thải độc, thanh nhiệt và lợi tiểu. Được biết, uống trà bí xanh thường xuyên có khả năng hỗ trợ quá trình giải độc gan, phù hợp với trường hợp gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng.

Tăng cường thị lực: Bí xanh có hàm lượng vitamin B2 đáng kể. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các chứng rối loạn mắt hay giảm stress oxy hóa trên võng mạc. Bên cạnh đó, bí xanh còn giúp hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Vitamin B2 và C là hai thành phần rất tốt cho tim mạch mà bí xanh sở hữu. Việc thường xuyên tiêu thụ bí xanh giúp giãn mạch, giảm thiểu tình trạng căng thẳng trên mạch máu. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng phòng ngừa nguy cơ đau thắt cơ tim và đột quỵ.

Cải thiện chiều cao: Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ xương, cơ bắp, mô liên kết và mạch máu. Với hàm lượng vitamin C cao, bí xanh thúc đẩy quá trình phát triển xương và từ đó cải thiện chiều cao của cơ thể.

Tốt cho não bộ: Bí xanh chứa thành phần dinh dưỡng sắt, một khoáng chất cần thiết cho cấu trúc hemoglobin và vận chuyển oxy trong máu tới các mô. Một phần lớn oxy trong máu (khoảng 20%) hỗ trợ các chức năng của não, đặc biệt là việc tạo ra các nơ-ron thần kinh mới. Từ đó cải thiện hoạt động não và tăng cường trí nhớ hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng bí xanh

Tuy bí xanh có những lợi ích rất tốt với sức khỏe nhưng khi dùng dược liệu tự nhiên này cần lưu ý:

- Không uống nước ép bí xanh sống vì loại quả này có tính xà phòng cao, dễ gây bệnh cho đường tiêu hóa.

- Người bị bệnh dạ dày hay thân hàn nên dùng ít bí xanh.

- Phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ nếu hệ tiêu hóa yếu thì mùa đông nên hạn chế ăn bí xanh để tránh bị khó tiêu.

- Không ăn bí xanh với giấm hay đậu đỏ để tránh bị triệt tiêu chất dinh dưỡng của bí xanh, làm tăng lượng nước tiểu đột ngột dẫn đến mất nước.