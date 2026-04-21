Không chỉ để nấu canh, đây là 5 công dụng "vàng" của quả bí xanh mà nhiều người đang lãng phí

Dinh dưỡng 21/04/2026 11:30

Bí xanh là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, đồng thời cũng được dùng làm nước giải nhiệt và bài thuốc dân gian. Với tính mát, giàu nước cùng vitamin và khoáng chất, bí xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Thành phần dinh dưỡng của bí xanh

Bí xanh thuộc họ bầu bí, thân dây leo, thường trồng giàn, được dùng như một loại rau trong các bữa ăn. Lá bí xanh hình bầu, bề ngang khoảng 10 - 20cm, có lông giáp. Hoa bí xanh mọc đơn, màu vàng.

Không chỉ để nấu canh, đây là 5 công dụng 'vàng' của quả bí xanh mà nhiều người đang lãng phí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả bí xanh khi còn non màu xanh lục, vỏ phủ lớp lông tơ. Dần dần quả ngả sang màu nhạt dần, có lốm đốm trắng cùng với lớp phấn sáp. Khi già, quả bí xanh có thể dài tới 2m, bên trong có nhiều hạt.

Mỗi quả bí xanh đều có chứa thành phần chính là nước, rất ít natri, không có lipid. Trong 100g bí xanh gồm: 2.4g glucid, 0.4g protid, 19mg canxi, 0.3mg sắt, 12mg photpho cùng các loại vitamin B, C,… Ngoài ra, loại quả này còn giàu hàm lượng dầu thực vật.

Công dụng của quả bí xanh đối với sức khỏe 

Bí xanh sở hữu rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Đây được biết là loại thực phẩm tự nhiên cực kỳ gần gũi với những gia đình Việt.

Thanh nhiệt, giải độc: Bí xanh vốn ngọt dịu, có tính mát nên mang công dụng thải độc, thanh nhiệt và lợi tiểu. Được biết, uống trà bí xanh thường xuyên có khả năng hỗ trợ quá trình giải độc gan, phù hợp với trường hợp gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng.

Không chỉ để nấu canh, đây là 5 công dụng 'vàng' của quả bí xanh mà nhiều người đang lãng phí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực: Bí xanh có hàm lượng vitamin B2 đáng kể. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các chứng rối loạn mắt hay giảm stress oxy hóa trên võng mạc. Bên cạnh đó, bí xanh còn giúp hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Vitamin B2 và C là hai thành phần rất tốt cho tim mạch mà bí xanh sở hữu. Việc thường xuyên tiêu thụ bí xanh giúp giãn mạch, giảm thiểu tình trạng căng thẳng trên mạch máu. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng phòng ngừa nguy cơ đau thắt cơ tim và đột quỵ.

Cải thiện chiều cao: Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của hệ xương, cơ bắp, mô liên kết và mạch máu. Với hàm lượng vitamin C cao, bí xanh thúc đẩy quá trình phát triển xương và từ đó cải thiện chiều cao của cơ thể.

Tốt cho não bộ: Bí xanh chứa thành phần dinh dưỡng sắt, một khoáng chất cần thiết cho cấu trúc hemoglobin và vận chuyển oxy trong máu tới các mô. Một phần lớn oxy trong máu (khoảng 20%) hỗ trợ các chức năng của não, đặc biệt là việc tạo ra các nơ-ron thần kinh mới. Từ đó cải thiện hoạt động não và tăng cường trí nhớ hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng bí xanh

Tuy bí xanh có những lợi ích rất tốt với sức khỏe nhưng khi dùng dược liệu tự nhiên này cần lưu ý:

Không chỉ để nấu canh, đây là 5 công dụng 'vàng' của quả bí xanh mà nhiều người đang lãng phí - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Không uống nước ép bí xanh sống vì loại quả này có tính xà phòng cao, dễ gây bệnh cho đường tiêu hóa.

- Người bị bệnh dạ dày hay thân hàn nên dùng ít bí xanh.

- Phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ nếu hệ tiêu hóa yếu thì mùa đông nên hạn chế ăn bí xanh để tránh bị khó tiêu.

- Không ăn bí xanh với giấm hay đậu đỏ để tránh bị triệt tiêu chất dinh dưỡng của bí xanh, làm tăng lượng nước tiểu đột ngột dẫn đến mất nước.

Không ngờ hạt bí xanh lại là siêu thực phẩm, ở Việt Nam có cực nhiều lại toàn bị ngó lơ

Không ngờ hạt bí xanh lại là siêu thực phẩm, ở Việt Nam có cực nhiều lại toàn bị ngó lơ

Hạt bí xanh chứa chất chống oxy hóa giúp cơ bắp tự nhiên và nhiều bệnh mạn tính, nguy hiểm. Ngoài ra, loại hạt phổ biến này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất mang lại những lợi ích sức khỏe kỳ diệu.

Xem thêm
Từ khóa:   bí xanh công dụng của bí xanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này