Giá vàng hôm nay, ngày 20/4/2026: Quay đầu giảm mạnh, người mua tiếp tục lỗ

Đời sống 20/04/2026 09:07

Hôm nay ngày 20/4/2026, giá vàng thế giới vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế đã thủng mốc 4.800 USD/ounce. Từ đó kéo theo vàng SJC và vàng nhẫn trong nước cũng giảm mạnh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào 168,5 triệu đồng, bán ra 170,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 166,8 triệu đồng, bán ra 170,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 mỗi lượng 700.000 đồng, mua vào còn 167,3 triệu đồng, bán ra 170,8 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 15 ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.757 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,3 triệu đồng) so với mức giá đóng cửa cuối tuần.

Nguyên nhân do xung đột ở Trung Đông có diễn biến mới.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ ngay sau thông báo của Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran không ký thỏa thuận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ông Trump nói với Fox News rằng đây là cơ hội cuối cùng để Iran chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Cùng lúc, ông Donald Trump cho biết Washington dự kiến nối lại các cuộc đàm phán với Iran từ ngày 20/4 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu hai bên không đạt được đồng thuận. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa chưa hạ nhiệt…

Những thông tin này khiến nhà đầu tư lo ngại chiến sự ở Trung Đông chưa thể hạ nhiệt và vàng chịu áp lực bán mạnh, giá giảm sâu ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng mất 1,67%, thủng mốc 80 USD/ounce khi vừa mở cửa tuần mới. Theo giới phân tích, vàng, bạc sẽ được hỗ trợ tăng tiếp khi chiến sự ở Trung Đông có những tín hiệu tích cực.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

