Diễn viên thay thế Đậu Kiêu trong 'Sở Kiều truyện 2' gây tranh cãi

Sao quốc tế 19/04/2026 17:37

Ngay khi bộ phim “Băng hồ trọng sinh” lên sóng, bom tấn truyền hình Hoa ngữ “Sở Kiều truyện” phát hành 9 năm trước cũng được chú ý trở lại.

Diễn xuất của dàn diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm trong “Sở Kiều truyện” năm 2017 được so sánh với phiên bản mới và nhận cơn mưa lời khen. Hầu hết người hâm mộ của “Sở Kiều truyện” đều cho rằng, dàn diễn viên mới trong phần 2 - “Băng hồ trọng sinh” - như Hoàng Dương Điền Điềm, Lý Quân Nhuệ, Trương Khang Lạc, Hạ Mộng không “gánh” nổi các nhân vật mà họ đảm nhận. Trong đó, vai Yến Tuân của Đậu Kiêu từng gây ấn tượng mạnh nay cũng vướng nhiều tranh cãi khi nam diễn viên Trương Khang Lạc tiếp nối thể hiện.

Theo Sohu, Yến Tuân là một vai khó nhưng cũng “có lợi” để diễn viên bộc lộ năng lực diễn xuất. Giai đoạn đầu, anh là thế tử phong lưu, rực rỡ; sau biến cố cả nhà bị diệt vong, nhân vật này hoàn toàn “hắc hóa”. Tính cách, tâm lý, cách hành xử đều đảo ngược - từ thiếu niên tươi sáng trở thành kẻ báo thù u ám - đòi hỏi diễn viên phải có khả năng kiểm soát cảm xúc và biểu đạt tốt.

Cách thể hiện của Đậu Kiêu năm đó đủ sức thuyết phục. Khi cười thì rạng rỡ, khi tức giận thì khiến người đối diện sợ hãi với gương mặt sắc lạnh, đầy sát khí.

Đặc biệt, cảnh kinh điển ở Cửu U Đài bùng nổ cảm xúc, khiến Yến Tuân của Đậu Kiêu trở thành một trong những hình tượng “nam phụ si tình nhưng đầy khí chất” tiêu biểu trên màn ảnh Hoa ngữ.

Ngược lại, Yến Tuân do Trương Khang Lạc thể hiện lại tỏ ra gượng ép khi tái hiện cảnh Cửu U Đài, lộ rõ điểm yếu diễn xuất và bị chỉ trích.

Phiên bản mới của Yến Tuân trong “Băng hồ trọng sinh” bỏ qua phần xây dựng thời niên thiếu, trực tiếp bắt đầu từ giai đoạn “hắc hóa” sau khi cắt đứt với Gia Cát Nguyệt, khiến độ khó diễn xuất tăng vọt. Giai đoạn này đòi hỏi nhân vật phải có chất hoang dã, cảm giác từng trải và áp lực báo thù… nhưng Trương Khang Lạc chưa làm được.

Ngoài ra, trang phục xẻ cao, áo hở vai, bán khỏa thân bị nhận xét là không hợp với khí chất thanh tú, mềm mại của Trương Khang Lạc, tạo cảm giác lệch tông rõ rệt.

Khi bị khiêu khích trực diện hay bị Thuần Nhi đe dọa, cách thể hiện của Trương Khang Lạc khá đơn điệu.

Theo giới chuyên môn, nam diễn viên sinh năm 2001 không thể hiện được sự ẩn nhẫn, mưu lược của một hoàng tử thời loạn, cũng thiếu khí chất tàn nhẫn của kẻ báo thù. Sự cực đoan và cảm giác tan vỡ của nhân vật đều không được khắc họa trọn vẹn, khiến một vai diễn có chiều sâu trở nên nhạt nhẽo.

Nhiều ý kiến nhận xét Yến Tuân bản mới “giống như đứa trẻ cố mặc đồ người lớn”, không đủ sức gánh vai.

Theo Sohu, Trương Khang Lạc sở hữu ngoại hình và vóc dáng phù hợp với thẩm mỹ “diễn viên thần tượng” hiện nay, lại có nền tảng fan khá ổn định.

Ngược lại, Đậu Kiêu có ngoại hình thiên về sự trưởng thành, rắn rỏi, từ trước đến nay vốn không thuộc kiểu “thấy đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên” trong thẩm mỹ đại chúng.

Nhưng chính Đậu Kiêu đã dùng diễn xuất để “tạo hồn” cho nhân vật, còn Trương Khang Lạc dù được ưu ái nhiều đất diễn giai đoạn đầu nhưng không thể tận dụng và phát huy.

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Tại tiệc sinh nhật của Đậu Kiêu mới đây, Hà Siêu Liên bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ thú bông hình ếch xanh. Ánh mắt Hà Siêu Liên nhìn chồng "đầy yêu thương và tự hào", nhanh chóng được gọi là "cao trào lãng mạn", lọt top tìm kiếm trên Weibo. Điều này xoá tan những lời đồn tan vỡ của cặp đôi nổi tiếng.

