Công an TP.HCM khởi tố chủ Vải áo dài Đất Lành dùng AI đạo nhái thiết kế 'Thư từ phố thị'

Đây là động thái quyết liệt của Công an TP.HCM nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (40 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả.

Theo cơ quan điều tra, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài “Thư từ phố thị”. Tác phẩm này đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được công bố rộng rãi thông qua nhiều sự kiện văn hóa, trình diễn thời trang cũng như trên các phương tiện truyền thông.

Từ nguồn tin ban đầu do Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội cung cấp, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được pháp luật bảo hộ và chưa được chủ sở hữu cho phép khai thác, sử dụng, Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập này.

Mẫu áo dài 25TTPT0060158 thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài MV6823-22-99 bị Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin VietNamNet, cụ thể, Ngọc đã sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc BST “Thư từ phố thị”, dùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế. Các file này được đưa vào dây chuyền sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài dưới thương hiệu “Vải áo dài Đất Lành”.

Cơ quan CSĐT làm rõ, hoạt động kinh doanh của Ngọc được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại lớn. Cơ sở này trang bị máy móc công suất cao, có đầy đủ các bộ phận chuyên trách như thiết kế, sản xuất, kho vận, kế toán.

Để tiêu thụ hàng hóa, nhóm này sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến và hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp, phân phối sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành, trong đó tiêu thụ mạnh nhất là thị trường Hà Nội.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc được cho là đã chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến các mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội cũng như các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, động thái này nhằm che giấu hành vi vi phạm và đối phó với quá trình kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Bên trong xưởng phục vụ in vải và chứa hàng của thương hiệu “Vải áo dài Đất Lành”. Ảnh: VietNamNet.

Công an TP.HCM nhận định việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là biện pháp góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức sáng tạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.