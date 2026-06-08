Tiết lộ cơ duyên đặc biệt giúp Đậu Kiêu nhận vai công tử nhà giàu

Sao quốc tế 08/06/2026 15:22

Trong tháng 5, chủ đề “Đậu Kiêu vắng mặt lễ tưởng niệm gia tộc Hà Siêu Liên” xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng Weibo. Nam diễn viên 37 tuổi bị bủa vây bởi những tin tức về cuộc hôn nhân với con gái “trùm sòng bạc” Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân.

Thời gian qua, nam diễn viên sinh năm 1988 nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc vì những tin tức xoay quanh đời sống riêng. Việc vắng mặt trong một số sự kiện của gia tộc nhà vợ khiến anh bị gắn với nhiều biệt danh như "con rể vua sòng bạc" hay "ăn bám vợ giàu". Trước những lời bàn tán, Đậu Kiêu không lên tiếng tranh cãi mà lặng lẽ thay đổi phần giới thiệu trên trang cá nhân, từ "chồng của Hà Siêu Liên" trở lại thành "diễn viên Đậu Kiêu".

Sự chú ý nhanh chóng chuyển hướng khi bộ phim "Nhân vật chính" lên sóng. Dù chỉ xuất hiện từ nửa sau tác phẩm, vai diễn Lưu Hồng Binh của Đậu Kiêu vẫn để lại dấu ấn nhờ hình tượng công tử nhà giàu vừa hài hước, phóng khoáng nhưng cũng đầy tình cảm và trách nhiệm.

Tiết lộ cơ duyên đặc biệt giúp Đậu Kiêu nhận vai công tử nhà giàu - Ảnh 1Tiết lộ cơ duyên đặc biệt giúp Đậu Kiêu nhận vai công tử nhà giàu - Ảnh 2

Ít ai biết rằng cơ hội đến với vai diễn này lại bắt nguồn từ một tình huống rất tình cờ. Nhà sản xuất Nhậm Song Hữu kể rằng trong một lần đến thăm đoàn phim khác, ông bắt gặp Đậu Kiêu đang ngồi bên đường ăn bánh màn thầu. Khi nghe thông báo nghỉ ăn trưa, nam diễn viên vô thức đáp lại bằng giọng Thiểm Tây rất tự nhiên. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến nhà sản xuất tin rằng anh là lựa chọn phù hợp nhất cho vai diễn.

Theo Nhậm Song Hữu, yếu tố quyết định không phải danh tiếng hay mối quan hệ trong nghề mà chính là chất giọng địa phương đặc trưng của Đậu Kiêu. Sinh ra tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, dù cùng gia đình sang Canada từ nhỏ, nam diễn viên vẫn duy trì khả năng sử dụng phương ngữ quê hương một cách thuần thục.

Tiết lộ cơ duyên đặc biệt giúp Đậu Kiêu nhận vai công tử nhà giàu - Ảnh 3

Trong bối cảnh "Nhân vật chính" yêu cầu diễn viên sử dụng giọng thật và nói tiếng phổ thông pha phương ngữ Thiểm Tây, lợi thế này giúp Đậu Kiêu dễ dàng nhập vai. Những câu thoại của anh được đánh giá tự nhiên, chân thực và thuyết phục đến mức ngay cả giám đốc nghệ thuật Trương Gia Dịch, người nổi tiếng khắt khe với phương ngữ Thiểm Tây, cũng dành nhiều lời khen ngợi.

Sau nhiều ồn ào đời tư, vai diễn mới đang giúp Đậu Kiêu một lần nữa được nhắc đến bằng năng lực diễn xuất thay vì những câu chuyện bên lề.

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