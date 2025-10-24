Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Trên trang cá nhân, Đậu Kiêu viết: “Xin lỗi vì những ồn ào đã chiếm dụng không gian công cộng. Chúng tôi vốn không định phản hồi những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc đã đi quá xa. Mong mọi người đừng tin và ngừng lan truyền tin sai”.

Tối 23/10, tài tử Đậu Kiêu và vợ - ái nữ tỷ phú Hà Siêu Liên - lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình cảm. Những ngày qua, thông tin cặp đôi sắp ly hôn được lan truyền, khiến người hâm mộ xôn xao.

Ngay sau đó, Hà Siêu Liên cũng chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng tôi luôn tin rằng tình cảm bền vững không cần phải phô bày để chứng minh. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, tình cảm ổn định”.

Công ty quản lý của Đậu Kiêu cho biết đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ liên quan đến hành vi phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Trước khi cặp đôi lên tiếng, mạng xã hội lan truyền tin đồn họ đã sống ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Nguồn cơn xuất phát từ phát ngôn úp mở của nữ doanh nhân Trần Lam (vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường) khi bà tiết lộ “một nam diễn viên nổi tiếng và ái nữ tỷ phú” sắp chia tay vì bất đồng quan điểm sống. Dù không nêu tên cụ thể, dân mạng nhanh chóng gọi tên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên.

Sau đám cưới xa hoa vào năm 2023 tại Bali (Indonesia), Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hiếm khi xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Nam diễn viên vắng mặt trong nhiều sự kiện của gia đình vợ, khiến tin đồn càng lan rộng. Anh được cho là sống xa nhà thường xuyên, phục vụ việc quay phim.

Nghi vấn ly hôn bùng phát khi Đậu Kiêu không xuất hiện trong loạt ảnh mừng sinh nhật và Trung thu do Hà Siêu Liên đăng tải. Ngày 17/9, cô tham dự sự kiện thời trang tại Hong Kong (Trung Quốc) một mình, không đeo nhẫn cưới và từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến chồng.

Sau đó, hàng loạt thông tin chưa kiểm chứng xuất hiện, từ việc “chưa đăng ký kết hôn”, “không ký thỏa thuận tiền hôn nhân” đến “chưa trả xong chi phí đám cưới”, trở thành từ khóa nóng trên Weibo. Khi Đậu Kiêu giữ im lặng, Hà Siêu Liên bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân để chỉ trích.

Ngày 21/10, một người bạn thân của cặp đôi lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết Hà Siêu Liên đang lên kế hoạch sinh con.