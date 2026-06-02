Đậu Kiêu tìm lại hào quang bằng diễn xuất giữa áp lực mang danh 'rể hào môn'

Sao quốc tế 02/06/2026 17:23

Từng được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của màn ảnh Hoa ngữ, Đậu Kiêu đang từng bước lấy lại sự chú ý bằng chính năng lực diễn xuất sau nhiều năm bị gắn với danh xưng “rể hào môn”.

Năm 2010, Đậu Kiêu được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn từ hàng nghìn ứng viên để đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh “Chuyện tình cây táo gai”. Với hình ảnh chàng trai Kiến Tân có nụ cười trong trẻo, anh nhanh chóng ghi dấu ấn và nhận đề cử giải Hoa Biểu ngay từ tác phẩm đầu tay.

Không muốn chỉ được nhớ đến nhờ ngoại hình hay danh xưng “Mưu nam lang”, Đậu Kiêu liên tục thử sức với những vai diễn đòi hỏi sự thay đổi lớn. Trong “Phá phong”, anh giảm cân đáng kể và chấp nhận phơi nắng nhiều ngày để phù hợp với nhân vật. Đến “Sở Kiều truyện”, nam diễn viên gây ấn tượng với màn thể hiện hành trình biến đổi tâm lý phức tạp của Yến Tuân. Khi tham gia “Lang đồ đằng”, anh dành nhiều tháng sinh hoạt giữa thảo nguyên Nội Mông để hóa thân chân thực nhất vào vai diễn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Đậu Kiêu bắt đầu được nhắc đến theo hướng khác kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Hà Siêu Liên vào năm 2019. Sau đám cưới xa hoa diễn ra tại Bali năm 2023, nam diễn viên thường xuyên bị gọi bằng những danh xưng như “chồng Hà Siêu Liên” hay “con rể vua sòng bạc Hà Hồng Sân”. Việc xuất hiện ít hơn trên màn ảnh trong khi tích cực tham gia các hoạt động thương mại càng khiến anh đối mặt với nhiều lời bàn tán.

Những năm gần đây, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Dù cả hai nhiều lần phủ nhận, hình ảnh của nam diễn viên vẫn phần nào bị che lấp bởi những câu chuyện bên lề.

Bước ngoặt mới đến khi bộ phim “Nhân vật chính” phát sóng vào tháng 5.2026. Dù chỉ đảm nhận vai phụ Lưu Hồng Binh và xuất hiện khá muộn, Đậu Kiêu vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất tinh tế. Anh khắc họa thành công một nhân vật có nội tâm phức tạp, từ sự chân thành trong tình yêu đến những góc khuất mang tính kiểm soát khiến khán giả vừa đồng cảm vừa ngột ngạt.

Nhiều ý kiến cho rằng, bằng những vai diễn chất lượng thay vì lời giải thích, Đậu Kiêu đang dần chứng minh giá trị của một diễn viên thực lực và từng bước thoát khỏi cái bóng của danh xưng “rể hào môn”.

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Mối quan hệ Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên gây ồn ào làng giải trí Hoa ngữ một tuần qua, sau khi nhà sản xuất phim Trần Lam đăng video nội dung "con gái nhà giàu đang làm thủ tục ly hôn diễn viên, diễn viên này từng đổ hết tài sản để tổ chức hôn lễ với con gái nhà giàu".

