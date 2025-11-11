Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Cả hai xuất hiện tại một khu vực lướt sóng, Hà Siêu Liên mặc bộ đồ lướt sóng, trong khi Đậu Kiêu diện trang phục thường ngày đơn giản. Ái nữ “vua sòng bạc” được nhìn thấy đang cười rạng rỡ, tâm trạng thoải mái khi trò chuyện cùng ông xã kém tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên xuất hiện cùng nhau sau tin đồn hôn nhân trục trặc.

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, mạng xã hội xôn xao khi nam diễn viên Đậu Kiêu và bà xã Hà Siêu Liên - con gái “vua sòng bạc” Ma Cao (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - được bắt gặp trong chuyến đi du lịch tại Úc.

Tháng 10 năm nay, tin đồn ly hôn của cặp đôi đã chiếm sóng truyền thông và được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng phát hiện ra nhiều dấu hiệu nghi ngờ hôn nhân của cặp đôi tan vỡ sau 2 năm chung sống.

Cũng có nhiều tin đồn cho rằng Đậu Kiêu chịu thiệt thòi, áp lực trước gia đình vợ vì không môn đăng hộ đối.

Nam diễn viên bỏ ra khoảng 50-80 triệu HKD (khoảng 165-271 tỉ VND) chi trả toàn bộ cho đám cưới xa hoa, nhưng không được nhà vợ hỗ trợ tài chính, và không thể tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh nào của gia đình vợ giàu có.

Sau vài ngày tin đồn lan rộng, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên cùng lên tiếng, cho biết tình cảm của họ vẫn rất tốt.

Mỹ nam “Chuyện tình cây táo gai” chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi vốn không định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa. Vì vậy, mong mọi người đừng tin và đừng lan truyền tin đồn”.

Hà Siêu Liên nói thêm: “Chúng tôi trân trọng mọi sự quan tâm và thấu hiểu sự tò mò của mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, sự bền vững của một mối quan hệ không cần phải được chứng minh bằng những hành động thể hiện tình cảm quá mức, phô trương trước công chúng. Tình cảm của chúng tôi vẫn bền vững”.

Sau đó, Đậu Kiêu xuất hiện ở một sự kiện thương mại với chiếc nhẫn cưới trên tay, một lần nữa khẳng định hôn nhân vẫn bền chặt.