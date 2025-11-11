Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Sao quốc tế 11/11/2025 15:05

Mối quan hệ Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên gây ồn ào làng giải trí Hoa ngữ một tuần qua, sau khi nhà sản xuất phim Trần Lam đăng video nội dung 'con gái nhà giàu đang làm thủ tục ly hôn diễn viên, diễn viên này từng đổ hết tài sản để tổ chức hôn lễ với con gái nhà giàu'.

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, mạng xã hội xôn xao khi nam diễn viên Đậu Kiêu và bà xã Hà Siêu Liên - con gái “vua sòng bạc” Ma Cao (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - được bắt gặp trong chuyến đi du lịch tại Úc.

Cả hai xuất hiện tại một khu vực lướt sóng, Hà Siêu Liên mặc bộ đồ lướt sóng, trong khi Đậu Kiêu diện trang phục thường ngày đơn giản. Ái nữ “vua sòng bạc” được nhìn thấy đang cười rạng rỡ, tâm trạng thoải mái khi trò chuyện cùng ông xã kém tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên xuất hiện cùng nhau sau tin đồn hôn nhân trục trặc.

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn - Ảnh 1

Tháng 10 năm nay, tin đồn ly hôn của cặp đôi đã chiếm sóng truyền thông và được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng phát hiện ra nhiều dấu hiệu nghi ngờ hôn nhân của cặp đôi tan vỡ sau 2 năm chung sống.

Cũng có nhiều tin đồn cho rằng Đậu Kiêu chịu thiệt thòi, áp lực trước gia đình vợ vì không môn đăng hộ đối.

Nam diễn viên bỏ ra khoảng 50-80 triệu HKD (khoảng 165-271 tỉ VND) chi trả toàn bộ cho đám cưới xa hoa, nhưng không được nhà vợ hỗ trợ tài chính, và không thể tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh nào của gia đình vợ giàu có.

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn - Ảnh 2

Sau vài ngày tin đồn lan rộng, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên cùng lên tiếng, cho biết tình cảm của họ vẫn rất tốt.

Mỹ nam “Chuyện tình cây táo gai” chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi vốn không định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa. Vì vậy, mong mọi người đừng tin và đừng lan truyền tin đồn”.

Hà Siêu Liên nói thêm: “Chúng tôi trân trọng mọi sự quan tâm và thấu hiểu sự tò mò của mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, sự bền vững của một mối quan hệ không cần phải được chứng minh bằng những hành động thể hiện tình cảm quá mức, phô trương trước công chúng. Tình cảm của chúng tôi vẫn bền vững”.

Sau đó, Đậu Kiêu xuất hiện ở một sự kiện thương mại với chiếc nhẫn cưới trên tay, một lần nữa khẳng định hôn nhân vẫn bền chặt.

 

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Tối 23/10, Đậu Kiêu đăng bài phủ nhận tin đồn ly hôn và những mâu thuẫn trong hôn nhân với Hà Siêu Liên - con gái “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân.

Xem thêm
Từ khóa:   Đậu Kiêu sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu có thể 'trắng tay' sau khi ly hôn với 'Ái nữ trùm sòng bài' Ma Cao Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu có thể 'trắng tay' sau khi ly hôn với 'Ái nữ trùm sòng bài' Ma Cao Hà Siêu Liên?

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

TIN MỚI NHẤT

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, hàng xóm chạy đến phát hiện 5 người trong gia đình tử vong do mái nhà đổ sập

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, hàng xóm chạy đến phát hiện 5 người trong gia đình tử vong do mái nhà đổ sập

Video 1 giờ 2 phút trước
Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container tông tử vong trên đường đi giao hàng

Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container tông tử vong trên đường đi giao hàng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm

Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nhìn lên cây, người phụ nữ vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn khổng lồ chui ra từ ngọn cây

Nhìn lên cây, người phụ nữ vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn khổng lồ chui ra từ ngọn cây

Video 1 giờ 11 phút trước
Thích thú trước khoảnh khắc cá voi lưng gù bạch tạng cực hiếm nhảy vọt lên khỏi mặt nước khiến người xem kinh ngạc

Thích thú trước khoảnh khắc cá voi lưng gù bạch tạng cực hiếm nhảy vọt lên khỏi mặt nước khiến người xem kinh ngạc

Video 1 giờ 23 phút trước
Xót xa cô gái rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong thương tâm, bạn trai bị bắt vì có bằng chứng khó cãi

Xót xa cô gái rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong thương tâm, bạn trai bị bắt vì có bằng chứng khó cãi

Video 1 giờ 27 phút trước
Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ném ớt bột vào mặt chủ tiệm vàng để cướp, người phụ nữ bị tát liên tục 20 cái trước khi đuổi cô ra khỏi cửa hàng

Ném ớt bột vào mặt chủ tiệm vàng để cướp, người phụ nữ bị tát liên tục 20 cái trước khi đuổi cô ra khỏi cửa hàng

Video 1 giờ 38 phút trước
Thấy con trai 2 tuổi rơi xuống hố thang máy, người cha lập tức nhảy xuống giải cứu và cái kết thót tim

Thấy con trai 2 tuổi rơi xuống hố thang máy, người cha lập tức nhảy xuống giải cứu và cái kết thót tim

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9 ngày tới (12/11 - 20/11), 3 con giáp tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, khai quật được mỏ vàng, chẳng mấy chốc trở thành Đại Gia

Đúng 9 ngày tới (12/11 - 20/11), 3 con giáp tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, khai quật được mỏ vàng, chẳng mấy chốc trở thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

'Công chúa Bắc Kinh' Chu Châu khiến đất nước tỷ dân Trung say đắm vì lý do này

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Xôn xao thông tin chồng cũ của Chung Hân Đồng ly hôn lần thứ 3

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này