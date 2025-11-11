Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm

Đời sống 11/11/2025 14:17

Đến trưa ngày 11/11, Công an phường Bắc Cam Ranh vẫn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai phụ nữ được phát hiện nằm ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 11/11, người dân địa phương phát hiện thi thể 2 phụ nữ tại đìa nuôi tôm đoạn qua cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa). Đến 12 giờ trưa, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 phụ nữ tử vong.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân địa phương khi đến khu vực đìa nuôi tôm bất ngờ phát hiện 2 thi thể phụ nữ nằm bất động dưới nước. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương.

Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm - Ảnh 1
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, nhận tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an tỉnh Khánh Hòa. 

Qua xác minh bước đầu, danh tính 2 nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị L. (sinh năm 1969, trú Tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh) và em gái Nguyễn Thị L. (sinh năm 1972, trú Tổ dân phố Hòa Do 7, phường Bắc Cam Ranh). Cả hai được cho là đến đìa nuôi tôm từ sớm để đánh cá, bắt ốc nhưng không rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm

