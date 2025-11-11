Cháy căn hộ tầng 16 của chung cư TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 11/11/2025 12:14

Vụ cháy xảy ra ở căn hộ tầng 16 chung cư F., phường Phước Long, TP.HCM khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 11/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 16 của chung cư Flora Fuji (phường Phước Long, TPHCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Cháy căn hộ tầng 16 của chung cư TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 cùng ngày. Người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ trên tầng 16 rồi nhanh chóng lan ra khu vực ban công và hành lang. Do trùng với giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người trong tòa nhà hốt hoảng di tản theo lối thang bộ xuống đất để đảm bảo an toàn.

 

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng PCCC tại chỗ gồm bảo vệ, kỹ thuật và ban quản lý chung cư đã kịp thời tiếp cận và khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Cháy căn hộ tầng 16 của chung cư TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 2Cháy căn hộ tầng 16 của chung cư TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người nên không ghi nhận thiệt hại về người. Toàn bộ cư dân an toàn. Nhiều người tập trung dưới sân chung cư để dõi theo quá trình xử lý sự cố.

 

Hiện trường vụ cháy và khu vực bếp được cho là nơi khởi nguồn.

Đại diện phường Phước Long xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm

Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm

Liên quan vụ ba người tử vong trong căn nhà trọ ở Đồng Tháp, ngày 11/11, cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Xem thêm
