Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Đời sống 10/11/2025 21:02

Ngày 10/11, một lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Đò Quan, bắc qua sông Đào, tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nam Trực (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã nhận được thông tin về một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (cùng tỉnh) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan (phường Nam Định) và lập tức báo cơ quan chức năng.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H., sinh năm 2002.

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới - Ảnh 1
Cầu Đò Quan đoạn qua địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào lời kể của người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường. Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới - Ảnh 2

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người nhảy cầu, nghi là anh H. - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Người nhà cho biết thêm, bố mẹ anh H. hiện rất suy sụp, liên tục khóc ngất, chỉ cầu mong phép màu xảy ra.

Đến 16h45 cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Chiều 10/11, thầy Phan Trọng Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) xác nhận tại trường vừa xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện.

