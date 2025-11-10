Phẫn nộ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu miệng ở Hà Nội

Đời sống 10/11/2025 15:29

Chiều 10/11, chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 10/11, chỉ huy Công an phường Long Biên, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ xô xát giữa 2 tài xế xe công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, chiều 9/11, tại đường Cổ Linh, 2 tài xế của cùng một hãng xe công nghệ xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Trong lúc cãi vã, tài xế ô tô được cho là đã đánh tài xế xe máy khiến người này chảy máu miệng.

Phẫn nộ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu miệng ở Hà Nội - Ảnh 1

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu mồ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhân chứng tại hiện trường cho biết, tài xế xe máy sau đó nằm gục trong ô tô, song bị người lái ô tô liên tục kéo ra ngoài.

Công an phường Long Biên đang thu thập lời khai các bên liên quan và trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thông tin, đã nắm được nội dung vụ việc mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip người đàn ông được cho là lãnh đạo một trường có hành động thân mật với phụ nữ tại phòng làm việc.

