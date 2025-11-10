Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ

Sao quốc tế 10/11/2025 16:43

Diễn viên Hải Tuấn Kiệt livestream chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, hy vọng bạn bè hỗ trợ anh tiền đóng viện phí cho vợ ghép gan.

Vào tối 8/11, diễn viên Hải Tuấn Kiệt gây xôn xao khi đăng tải một video cầu cứu trên mạng xã hội, kèm chú thích “Thay gan khẩn cấp”. Trong video, anh cho biết đang cố gắng quyên góp gần 1,5 triệu HKD để chi trả phí phẫu thuật thay gan cho vợ là Efie. Nam diễn viên xuất hiện với dáng vẻ hốc hác, suy sụp tinh thần và liên tục mếu máo, bật khóc.

 

Tuấn Kiệt tiết lộ vợ anh bị xơ gan cấp tính, hiện trong tình trạng nguy kịch. Cô từng nhập viện ở Hong Kong để chờ ghép gan, nhưng chờ đợi suốt 20 ngày vẫn không có kết quả.

Efie hiện đã được chuyển sang bệnh viện Trung Sơn ở Quảng Châu để tiếp tục điều trị. Tuấn Kiệt cho hay đã huy động được hơn 700.000 HKD từ bạn bè và vẫn còn thiếu khoảng 700.000 HKD để đủ trang trải chi phí phẫu thuật cho vợ.

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ - Ảnh 1

Anh cũng nhấn mạnh lời cầu cứu của mình là sự thật, không phải bị giả mạo để lừa đảo. “Hy vọng mọi người có thể giúp tôi một tay, giúp được bao nhiêu cũng được. Tôi vô cùng biết ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ", nam ca sĩ xúc động nói.

Đoạn video Tuấn Kiệt cầu cứu nhanh chóng thu hút quan tâm. Dân mạng bày tỏ lo lắng trước tình trạng sức khỏe của vợ nam diễn viên, đồng thời kêu gọi ủng hộ. Dáng vẻ tiều tụy, suy sụp của Tuấn Kiệt cũng khiến fan lo lắng. Nhiều bình luận động viên tài tử, mong anh vững vàng tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Một nam diễn viên nổi tiếng bật khóc cầu cứu, xin tiền ghép gan cho vợ - Ảnh 2

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, là nam ca sĩ kiêm diễn viên tại Hong Kong, Trung Quốc. Anh từng tham gia một số dự án của đài ATV, sau đó trở thành diễn viên đài TVB. Tuấn Kiệt được khán giả biết đến khi xuất hiện trong nhiều tựa phim được yêu thích như Hương vị tình yêu, Nghịch thiên kỳ án, Ỷ thiên đồ long ký, Hồ sơ trinh sát 3 hay Bằng chứng thép 4...

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

'Dậy sóng' tin đồn 'Ngô Diệc Phàm mất trong tù' khắp mạng xã hội

Mới đây, mạng xã hội Trung rộ tin đồn Ngô Diệc Phàm qua đời do sức khỏe suy yếu, sau thời gian chán ăn kéo dài.

