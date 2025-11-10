Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 10/11/2025 11:15

Trước thềm phát sóng, phim Người xây thành phố' do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính không nhận về nhiều đánh giá tích cực của khán giả vì lý do liên quan đến cả nội dung và dàn diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim "Người xây thành phố" do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính vốn sẽ lên sóng trong tháng 11. Tuy nhiên, do vấn đề về giấy phép, phim sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 12.2025 hoặc tháng 1/2026.

Bộ phim "Người xây thành phố" được chuyển thể từ tiểu thuyết Thành phố nông dân Trung Quốc của tác giả Chu Hiểu Quân. Nếu trong bản gốc, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của nam chính thì trong bản phim truyền hình, nữ chính lại là nhân vật trung tâm và chiếm nhiều đất diễn hơn.

Sự thay đổi này tạo ra khác biệt đáng kể trong cốt truyện, không còn đảm bảo các tình tiết như trong tiểu thuyết gốc. Điều này vô tình làm mất lòng lượng lớn fan nguyên tác.

Ngoài ra, cả Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đều đang ở giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Trước đó, loạt phim điện ảnh của Triệu Lệ Dĩnh ra rạp đều không đạt được doanh thu như kỳ vọng. Bộ phim ngắn "Tại nhân gian" cũng bị chỉ trích dữ dội vì kịch bản sáo rỗng, diễn xuất thụt lùi.

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này - Ảnh 1

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, bộ phim điện ảnh mới nhất vừa ra rạp của anh là "Sunshine Club" chỉ có doanh thu khoảng 4,9 triệu NDT (18 tỉ đồng), con số quá thấp so với chi phí sản xuất 18 triệu NDT (gần 67 tỉ đồng). Trước đó, bộ phim "The Wig" cũng rút lui khỏi rạp vì có quá ít người xem và doanh thu chỉ cán mốc 4,2 triệu NDT (14,4 tỉ đồng).

Điều này cho thấy ngay cả những tên tuổi đình đám quen mặt với khán giả cũng không thể đảm bảo sự thành công của tác phẩm. Thất bại từ các bộ phim trước đó của hai diễn viên tạo cho người hâm mộ tâm lý e dè, không quá hào hứng với tác phẩm mới là "Người xây thành phố".

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đã cắt tóc ngắn, tăng cân và trang điểm cho da tối màu để hóa thân vào nhân vật một cách chân thực nhất. Huỳnh Hiểu Minh cũng rũ bỏ hình tượng chỉn chu, nam tính thường thấy, thay vào đó là mái tóc dài, làn da rám nắng, để râu.

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này - Ảnh 2

"Người xây dựng thành phố" lấy bối cảnh đầu thập niên 1980, khi huyện Bình Xuyên đứng trước thách thức phát triển kinh tế trong làn sóng cải cách mở cửa. Hai cán bộ trẻ Lý Thu Thu (Triệu Lệ Dĩnh) và Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) kiên định với lý tưởng "thành phố của nhân dân do nhân dân kiến tạo", cùng nhau khởi xướng dự án xây dựng Nguyệt Hải Trấn - một khu đô thị mới hình thành từ vùng đất bãi bồi hoang sơ.

Không dựa vào ngân sách quốc gia, họ cùng hàng vạn nông dân huy động vốn, liên doanh, từng bước dựng nên một thành phố hiện đại từ con số 0. Trên hành trình đó, những người tiên phong phải đối mặt với vô vàn thử thách - từ rào cản cơ chế, mâu thuẫn lợi ích đến những mất mát cá nhân nhưng vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng cải cách.

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Dương Tử có tới 3 bộ phim đại nữ chủ (phim tập trung vào nhân vật nữ chính) được các nền tảng đầu tư mạnh tay là "Gia nghiệp", "Cây sinh mệnh" và "Ngọc lan nở hoa người lại tới".

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?

Phim đô thị 'Khởi bàn' sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh lật ngược tình thế trong Cbiz?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chèn ép 'đàn em' Đàm Tùng Vận

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại

TIN MỚI NHẤT

NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn”

NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn”

Hậu trường 50 phút trước
Người đàn ông tử vong trong bão Kalmeagi: Nạn nhân bị thanh xà từ nhà hàng xóm bay sang đâm trúng đầu

Người đàn ông tử vong trong bão Kalmeagi: Nạn nhân bị thanh xà từ nhà hàng xóm bay sang đâm trúng đầu

Đời sống 59 phút trước
Bạc vàng đổ vào nhà 3 con giáp ào ào như thác đổ trong 15 ngày cuối tháng 11, tiền tài thăng hoa, cầu gì được đó, công thành danh toại, thu nhập tăng vù

Bạc vàng đổ vào nhà 3 con giáp ào ào như thác đổ trong 15 ngày cuối tháng 11, tiền tài thăng hoa, cầu gì được đó, công thành danh toại, thu nhập tăng vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong

Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/11-12/11), Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/11-12/11), Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Trụ điện phát nổ, lửa lan theo dây điện làm cháy 4 nhà dân

Trụ điện phát nổ, lửa lan theo dây điện làm cháy 4 nhà dân

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý