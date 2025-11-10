Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ thất bại vì nguyên nhân này

Trước thềm phát sóng, phim Người xây thành phố' do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính không nhận về nhiều đánh giá tích cực của khán giả vì lý do liên quan đến cả nội dung và dàn diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim "Người xây thành phố" do Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính vốn sẽ lên sóng trong tháng 11. Tuy nhiên, do vấn đề về giấy phép, phim sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 12.2025 hoặc tháng 1/2026. Bộ phim "Người xây thành phố" được chuyển thể từ tiểu thuyết Thành phố nông dân Trung Quốc của tác giả Chu Hiểu Quân. Nếu trong bản gốc, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của nam chính thì trong bản phim truyền hình, nữ chính lại là nhân vật trung tâm và chiếm nhiều đất diễn hơn.

Sự thay đổi này tạo ra khác biệt đáng kể trong cốt truyện, không còn đảm bảo các tình tiết như trong tiểu thuyết gốc. Điều này vô tình làm mất lòng lượng lớn fan nguyên tác. Ngoài ra, cả Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đều đang ở giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Trước đó, loạt phim điện ảnh của Triệu Lệ Dĩnh ra rạp đều không đạt được doanh thu như kỳ vọng. Bộ phim ngắn "Tại nhân gian" cũng bị chỉ trích dữ dội vì kịch bản sáo rỗng, diễn xuất thụt lùi.

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, bộ phim điện ảnh mới nhất vừa ra rạp của anh là "Sunshine Club" chỉ có doanh thu khoảng 4,9 triệu NDT (18 tỉ đồng), con số quá thấp so với chi phí sản xuất 18 triệu NDT (gần 67 tỉ đồng). Trước đó, bộ phim "The Wig" cũng rút lui khỏi rạp vì có quá ít người xem và doanh thu chỉ cán mốc 4,2 triệu NDT (14,4 tỉ đồng). Điều này cho thấy ngay cả những tên tuổi đình đám quen mặt với khán giả cũng không thể đảm bảo sự thành công của tác phẩm. Thất bại từ các bộ phim trước đó của hai diễn viên tạo cho người hâm mộ tâm lý e dè, không quá hào hứng với tác phẩm mới là "Người xây thành phố". Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đã cắt tóc ngắn, tăng cân và trang điểm cho da tối màu để hóa thân vào nhân vật một cách chân thực nhất. Huỳnh Hiểu Minh cũng rũ bỏ hình tượng chỉn chu, nam tính thường thấy, thay vào đó là mái tóc dài, làn da rám nắng, để râu. "Người xây dựng thành phố" lấy bối cảnh đầu thập niên 1980, khi huyện Bình Xuyên đứng trước thách thức phát triển kinh tế trong làn sóng cải cách mở cửa. Hai cán bộ trẻ Lý Thu Thu (Triệu Lệ Dĩnh) và Trịnh Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) kiên định với lý tưởng "thành phố của nhân dân do nhân dân kiến tạo", cùng nhau khởi xướng dự án xây dựng Nguyệt Hải Trấn - một khu đô thị mới hình thành từ vùng đất bãi bồi hoang sơ. Không dựa vào ngân sách quốc gia, họ cùng hàng vạn nông dân huy động vốn, liên doanh, từng bước dựng nên một thành phố hiện đại từ con số 0. Trên hành trình đó, những người tiên phong phải đối mặt với vô vàn thử thách - từ rào cản cơ chế, mâu thuẫn lợi ích đến những mất mát cá nhân nhưng vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng cải cách.

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp? Dương Tử có tới 3 bộ phim đại nữ chủ (phim tập trung vào nhân vật nữ chính) được các nền tảng đầu tư mạnh tay là "Gia nghiệp", "Cây sinh mệnh" và "Ngọc lan nở hoa người lại tới".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-trieu-le-dinh-co-nguy-co-that-bai-vi-nguyen-nhan-nay-746092.html