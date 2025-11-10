Đó là em K.L (học sinh lớp 7) do bị bạn nam cùng lớp là B.L (SN 2012) dùng thước gỗ đánh vào đầu nên đang phải điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Khê điều trị. Cũng theo thầy Hùng, hiện em L vẫn đang điều trị, chưa rõ ngày xuất viện để trở lại học tập.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 10/11, thầy Phan Trọng Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) xác nhận tại trường vừa xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Hương Giang, em B.L có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi. Nam sinh này hay trêu chọc, đánh bạn. Trước đó em này đã từng 6 – 7 lần đánh một số bạn khác nhưng chưa có trường hợp nào phải nhập viện. “Trường hợp em B.L này cũng khiến nhà trường rất khó xử. Ông bà em từng xin cho em nghỉ học nhưng nhà trường băn khoăn, muốn để giáo dục cho em tiến bộ, dần nhận thức được hành vi của mình để thay đổi”, thầy Hùng chia sẻ.

Sự việc em L bị đánh xảy ra vào giờ ra chơi sáng 7.11. Khi em đi học về biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên em đã nói với phụ huynh bị bạn đánh. Sự việc, phụ huynh đã đưa em đi viện, đồng thời trình báo Công an.

Về em K.L, thầy Hùng cho biết, em này cũng sức khỏe yếu, có bệnh nền nên sau khi bị đánh em phải điều trị ở bệnh viện chứ cũng không phải gia đình đưa đi viện để mục đích bắt vạ, đòi bồi thường.

Vụ việc hiện Công an xã Hương Phố đang tiếp tục phối hợp với nhà trường, gia đình làm rõ.

Trường THCS Hương Giang, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 17/10, ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Đức (Nghệ An) cho biết, đã gửi báo cáo vụ một nữ sinh bị hành hung đến cơ quan chức năng.

Nam sinh trong vụ việc là N.V.G.B (15 tuổi), nữ sinh bị đánh là N.T.N.L (16 tuổi), cùng học lớp 10 một trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết đào tạo và đặt địa điểm học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Đức.

Theo tường trình của hai học sinh cũng như kết quả làm việc giữa các em dưới sự tham gia của phụ huynh cho thấy, giữa B. và L. có mâu thuẫn từ năm học trước. Thời gian qua, hai học sinh này có nhắn tin thách thức lẫn nhau.

Trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 2, ngày 15/10, nam sinh B. qua lớp nữ sinh L. và có hành vi bạo lực đối với nữ sinh này.

“Nhà trường đã yêu cầu hai em cùng các nam sinh quay, phát tán clip lên mạng xã hội viết kiểm điểm. Trường cũng cho các em tạm nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý, giao phụ huynh quản lý, động viên, tránh việc các em bị áp lực từ dư luận hoặc bị kích động”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, cơ quan công an cũng đã làm việc với những học sinh liên quan đến vụ việc. Như đã thông tin, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ và quay lại.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt. Chưa dừng lại, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp cổ, đập đầu nạn nhân vào tường.