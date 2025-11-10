Ngày 10/11, Công an xã Mậu Lâm (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng giáo viên thương vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 10/11, thông tin từ Công an xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang phối hợp điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã khiến 2 vợ chồng giáo viên thương vong.

Chiếc xe bán tải bất ngờ tông vào tường nhà dân rồi lật ngửa, va chạm với xe máy đang lưu thông trên đường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vào khoảng 21h15 ngày 9/11, anh L.V.N. cùng vợ là chị Đ.T.A. (trú thôn Đồng Sinh, xã Mậu Lâm - cả 2 đều là giáo viên trên địa bàn) chạy xe máy từ hướng xã Như Thanh về xã Mậu Lâm.

Khi xe lưu thông tới thôn Phú Quang (xã Mậu Lâm) thì bất ngờ bị ô tô bán tải BKS 36C do anh Q.V.Y. (SN 1999, trú xã Mậu Lâm) chạy phía trước lao sang đường ngược chiều, tông vào tường nhà dân rồi lật ngửa. Chiếc xe sau đó đã va vào xe máy do anh N. điều khiển.

Người dân địa phương tới xem vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh N. ngã xuống đường, xe máy văng xa hàng chục mét. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa hai nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu song chị A. tử vong do vết thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc ô tô lật ngửa, nổ lốp trước, hư hỏng nặng phần đầu, xe máy văng xa khoảng 20m sau tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

