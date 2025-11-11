Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Đời sống 11/11/2025 05:30

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Trịnh Văn Hùng (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy thiệt mạng tại nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp).

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Trịnh Văn Hùng (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy thiệt mạng tại nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp).

Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra xác định tài xế Hùng lái xe chuyển hướng không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn. Theo hình ảnh từ camera hành trình, tài xế Hùng lái xe đầu kéo trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ở làn sát dải phân cách với tốc độ gần 60km/h.

Khi gần đến nút giao với quốc lộ 1K, anh Hùng cho xe chuyển vào làn giữa và bắt đầu giảm tốc độ xuống 17km/h; nam tài xế tiếp tục chuyển sang làn xe máy để rẽ phải thì va chạm với phương tiện do ông S. lái, chở vợ và cháu ngoại chạy cùng chiều phía trước.

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong - Ảnh 1
Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc trước khi xảy ra va chạm - Ảnh: Báo Dân trí

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, ngày 10/11, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); đồng thời, công an cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 1K và khu vực lân cận. 

 

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Đồng thời, Tập đoàn Becamex, Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông được giao kiểm tra kết cấu đoạn đường trên cùng các tuyến đường do đơn vị quản lý; đánh giá tình hình tổ chức giao thông để kịp thời xử lý các bất cập phát sinh.

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo VnExpress, khoảng 8h30 ngày 8/11, tài xế Trịnh Văn Hùng lái xe đầu kéo chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến điểm giao với quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế Hùng cho xe rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong.

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Ngày 10/11, một lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Đò Quan, bắc qua sông Đào, tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 11/11/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Ba 11/11/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/11/2025), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/11/2025), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Người đàn ông thoát chết trong gang tấc vì thói quen nguy hiểm tại trạm xăng

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc vì thói quen nguy hiểm tại trạm xăng

Video 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/11/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Cuối ngày hôm nay (11/11/2025), ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Người dân sốc nặng khi phát hiện con trăn khổng lồ dài 6 mét đang trườn qua chiếc bè tre nổi trong trận mưa lớn

Người dân sốc nặng khi phát hiện con trăn khổng lồ dài 6 mét đang trườn qua chiếc bè tre nổi trong trận mưa lớn

Video 2 giờ 50 phút trước
Ít nhất 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng sau khi ban công của tòa nhà chung cư cũ đổ sập và rơi xuống ngôi nhà liền kề

Ít nhất 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng sau khi ban công của tòa nhà chung cư cũ đổ sập và rơi xuống ngôi nhà liền kề

Video 4 giờ 50 phút trước
Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 194kg trên biển và đã bán nó với giá 56 triệu đồng

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 194kg trên biển và đã bán nó với giá 56 triệu đồng

Video 5 giờ 50 phút trước
Mẹ người yêu "lạnh lùng" ghé tai nói đúng một từ trong ngày ra mắt khiến tôi "tím mặt" bỏ ra về

Mẹ người yêu "lạnh lùng" ghé tai nói đúng một từ trong ngày ra mắt khiến tôi "tím mặt" bỏ ra về

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả, anh vừa ra ngoài, mẹ chàng đã ghé tai gái trẻ "thủ thỉ" một câu khiến cô tím mặt

Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả, anh vừa ra ngoài, mẹ chàng đã ghé tai gái trẻ "thủ thỉ" một câu khiến cô tím mặt

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Gã chồng bội bạc vừa nói một câu đã khiến vợ mới 'hóa đá', sắc mặt tái xanh vì bàng hoàng, vợ cũ cũng toát mồ hôi lạnh

Gã chồng bội bạc vừa nói một câu đã khiến vợ mới 'hóa đá', sắc mặt tái xanh vì bàng hoàng, vợ cũ cũng toát mồ hôi lạnh

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai, tiết lộ nguyên nhân gây án

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Thông tin MỚI vụ ông bà đưa cháu đi thăm mẹ ở Đồng Nai, cả 3 đều gặp nạn tử vong

Thông tin MỚI vụ ông bà đưa cháu đi thăm mẹ ở Đồng Nai, cả 3 đều gặp nạn tử vong

Nữ sinh lớp 7 bị bạn nam cùng lớp đánh phải nhập viện cấp cứu

Nữ sinh lớp 7 bị bạn nam cùng lớp đánh phải nhập viện cấp cứu

Ô tô bán tải lật ngửa va vào xe máy, vợ chồng giáo viên thương vong

Ô tô bán tải lật ngửa va vào xe máy, vợ chồng giáo viên thương vong

Phẫn nộ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu miệng ở Hà Nội

Phẫn nộ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu miệng ở Hà Nội