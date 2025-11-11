Công an vào cuộc vụ tài xế hoảng loạn chạy xe, nhiều người vây ô tô đập phá

Đời sống 11/11/2025 11:50

Sáng 11/11, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô bị nhiều người vây quanh, la hét. Một số dùng tay và vật cứng đập vào thân xe khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 11/11, ông Hoàng Nghĩa Thái, Chủ tịch UBND phường Thái Hòa cho biết, liên quan đến sự việc nhóm người dùng hung khí lao vào tấn công một ô tô, công an đang vào cuộc làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục người bao vây, la hét, đập phá ô tô của một người đi đường. 

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào đêm 10-11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 

Công an vào cuộc vụ tài xế hoảng loạn chạy xe, nhiều người vây ô tô đập phá - Ảnh 1
Nhiều người bao vây chiếc ô tô - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Nghĩa Thái - Chủ tịch UBND phường Thái Hòa - cho biết nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đốt pháo ăn mừng khai trương cửa hàng trên địa bàn.

Khi phát hiện, nhóm thanh niên yêu cầu tài xế xóa video nhưng người này không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới sự việc.

Theo ông Thái, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Lãnh đạo Công an phường Thái Hòa cho hay đơn vị đang thụ lý vụ việc, trích xuất camera và lấy lời khai các bên để làm rõ.

Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai, tiết lộ nguyên nhân gây án

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai, đang tạm giữ H.P.A. (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ án mạng xảy ra ở xã Phước Thái (Đồng Nai).

