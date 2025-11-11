Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 8/11, trên đường Hùng Vương, thôn Hiệp Tiến, xã Tân Hải, Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trên đường Hùng Vương, thôn Hiệp Tiến, xã Tân Hải, Lâm Đồng, bà L.T.T. (SN 1965, ngụ thôn Tam Tân, xã Tân Hải) điều khiển xe máy BS: 86B6-368.24 chở phía sau hai người là N.N.T.M. (SN 2000) và N.N.M.Q. (SN 2019, cùng ngụ thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải) lưu thông trên đường ĐT 719 (Hùng Vương) thì tông phải con dê đang băng qua đường.

Cú tông mạnh làm xe máy ngã ra đường, bà T. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện khu vực La Gi cấp cứu, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM tiếp tục điều trị. Hai em M. và Q. chỉ bị xây xước nhẹ. Một ngày sau, bà T. đã không qua khỏi, được thân nhân đưa về gia đình lo hậu sự.

Cũng trong ngày 9/11, một đôi nam nữ đi xe máy từ TPHCM ra xã Tân Hải, khi đến đường Hùng Vương thì tông phải bò thả rông trên đường.

Cú tông mạnh làm hai người bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó người phụ nữ được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy do chấn thương nặng.

Người phụ nữ bị tai nạn do tông phải dê - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/10, chị H.T.T.H. (43 tuổi), điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Lâm Đồng) đã không qua khỏi sau vụ tai nạn thương tâm khi trên đường đi làm về nhà.

Cụ thể, sau khi hết ca trực tại bệnh viện, chị H. điều khiển xe máy về nhà. Khi lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phước Hội thì bất ngờ tông phải một con chó thả rông đang lao ra đường. Cú va chạm khiến chị H. ngã xuống, bị thương rất nặng.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 3 ngày được cứu chữa tích cực, chị H. đã không qua khỏi.

