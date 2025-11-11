Sáng 11/11, chỉ huy Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn.
- Danh tính 2 phụ nữ tử vong tại đìa nuôi tôm, hiện trường sự việc thương tâm
- Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 11/11, Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại ngõ 192 Lê Trọng Tấn.
Theo chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào chiều 10/11. Thời điểm trên, nam tài xế xe ôm công nghệ bị một tài xế ô tô tấn công.
Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.
Theo thông tin từ báo Dân trí, đoạn clip người dân quay lại cho thấy tài xế ô tô vừa bước xuống xe đã lao tới đánh, đấm vào mặt và đầu người đi xe máy. Lúc này, nam tài xế xe máy đang chở một cô gái phía sau.
Chiếc ô tô chắn giữa đường còn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ do con ngõ nhỏ hẹp.
Đoạn clip sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của thành viên các diễn đàn về giao thông.
Nhiều người cùng chung nhận định dù bất cứ lý do nào, việc đỗ ô tô giữa đường gây cản trở giao thông và hành hung người khác của tài xế ô tô là đáng lên án.
Theo chỉ huy Công an phường Phương Liệt, đơn vị đang xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.