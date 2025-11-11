Nam sinh tá hỏa phát hiện mất gần 600 triệu đồng để 'phục vụ điều tra'

Đời sống 11/11/2025 17:24

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Theo thông tin từ báo Tri thức và Đời sống, ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Sóc Sơn vừa tiếp nhận trình báo của anh L. (20 tuổi, trú tại xã Sóc Sơn, sinh viên đại học) về việc bị lừa đảo gần 600 triệu đồng.

Theo trình báo, anh L. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an, thông báo rằng anh có liên quan đến đường dây rửa tiền. Đối tượng yêu cầu anh chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Do lo sợ, anh L. đã chuyển tổng cộng gần 600 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, gia đình phát hiện sự việc bất thường và lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án.

Cơ quan công an khi làm việc với công dân sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo trực tiếp qua công an địa phương, không bao giờ yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản hoặc cài đặt ứng dụng để “phục vụ điều tra”.

Công an cũng đề nghị các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời

