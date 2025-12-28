Công an tỉnh Lạng Sơn công bố danh tính và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường trên địa bàn xã Vũ Lăng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Danh tính ba người tử vong gồm anh Vũ Thanh Tùng (32 tuổi), chị Lường Thị Quỳnh (25 tuổi, vợ anh Tùng) và con gái 4 tuổi.

Gần trưa cùng ngày, người dân và người thân bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh cùng con gái tử vong tại nhà riêng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vũ Lăng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định danh tính của 3 nạn nhân xấu số. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhận định ban đầu, nghi vấn người chồng đã tấn công, sát hại vợ và con rồi tự tử. Được biết, thời gian gần đây, anh Tùng có dấu hiệu thần kinh không được bình thường.

Vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh có hai con gái, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng nêu trên, một con đang ở nhà ông bà.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, sự việc được phát hiện vào khoảng 11h ngày 27/12, tại một gia đình trên địa bàn xã Vũ Lăng.

Ban đầu xác định các nạn nhân là người trong một gia đình, gồm 2 vợ chồng và một người con. Nguyên nhân ban đầu có thể do chồng sát hại vợ, con sau đó tự tử.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường Chiều 27/12, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân một vụ ba người trong gia đình tử vong tại nhà riêng ở xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

