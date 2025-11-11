Bạch Kính Đình thừa nhận áp lực khi đóng phim Khó dỗ dành

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Bạch Kính Đình, ngôi sao đang lên của phim truyền hình Trung Quốc, đã chia sẻ về áp lực mà anh phải đối mặt trong quá trình quay “Khó dỗ dành” - bộ phim tình cảm được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên.

Ban đầu, cả hai giả vờ như không quen biết, mối quan hệ của họ rất căng thẳng, nhưng dần dần những hiểu lầm cũ được hóa giải và tình cảm xưa lại nảy nở.

Trong phim, Bạch Kính Đình hợp tác với Chương Nhược Nam, kể về câu chuyện tái ngộ đầy xúc cảm của hai người từng là thanh mai trúc mã thời trung học. Bạch Kính Đình vào vai Tang Diên, một chàng trai vô tình trở thành bạn cùng nhà với mối tình đầu thời cấp 3 của mình là Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam), nhiều năm sau một lần tỏ tình thất bại.

Khác với những bộ phim tình cảm truyền thống, “Khó dỗ dành” khai thác tình yêu một cách tinh tế và sâu lắng hơn. Giọng điệu nội tâm cùng những đoạn hội thoại nhiều tầng ý nghĩa của phim đã nhận được lời khen từ những khán giả đang tìm kiếm một câu chuyện tình cảm chân thực và gần gũi.

Dù vai Tang Diên chiếm được tình cảm của người xem, Bạch Kính Đình thú nhận anh đã rất lo lắng khi đảm nhận nhân vật này.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình là người có vẻ ngoài điển trai theo kiểu cổ điển. Tôi không nói khiêm tốn đâu, chỉ là tôi không nghĩ mình hợp với dạng vai như thế này”, anh chia sẻ.

Sau khi gây dựng sự nghiệp với các bộ phim hình sự, trinh thám và cổ trang, Bạch Kính Đình gọi dự án này là “một thử thách lớn”, là tác phẩm mà anh cần “trưởng thành để có thể hòa mình vào vai diễn".

Nam diễn viên cũng tiết lộ về áp lực tâm lý mà nhân vật mang lại: “Ngày quay cuối cùng, tôi mới thực sự thở phào. Tôi nói với ê-kíp của mình: Cuối cùng tôi cũng có thể trở lại là chính mình”.

Để thể hiện hình ảnh Tang Diên điềm tĩnh và lạnh lùng, Bạch Kính Đình chú trọng mọi khía cạnh từ phong cách, khí chất cho đến thể hình. Anh nỗ lực duy trì vóc dáng săn chắc, học theo các bài tập chuyên nghiệp của vận động viên thể hình để chuẩn bị cho những cảnh quay cởi trần.

Kết quả là Bạch Kính Đình đã có sự thay đổi rõ rệt, từ hình ảnh cậu trai thư sinh thường ngày trở thành dáng vẻ trưởng thành, rắn ròi và quyến rũ hơn trên màn ảnh.

Tuy nhiên, Bạch không chỉ chú tâm đến hình thể. Anh còn tập trung thể hiện chiều sâu cảm xúc, đặc biệt trong những cảnh quay cận mặt: “Với tôi, diễn xuất bắt đầu từ sự chân thành. Và điều chân thành nhất trên gương mặt chính là đôi mắt”.

Năm nay, sau khi ghi dấu ấn ở “Khó dỗ dành”, vào tháng 9, Bạch Kính Đình tái xuất với bộ phim hình sự, trinh thám có yếu tố kỳ ảo “Ngày không ngủ” và nhận nhiều lời khen về diễn xuất.