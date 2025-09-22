Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Có tin đồn rằng Tống Dật vì không hài lòng với nhân viên đoàn phim nên đã ở lì trong xe không chịu xuống. Đến mức đạo diễn thúc giục cũng không ra, sau đó nhà sản xuất phải mang hàng hiệu lên xe xin lỗi thì nữ diễn viên mới tiếp tục quay phim.

Vừa qua, mạng xã hội đang lan truyền nhiều tin tức tiêu cực về nữ diễn viên Tống Dật. Cô bị người trong ngành “bóc phốt” về thái độ, phong cách làm việc. Cụ thể, nhiều người lên tiếng nói Tống Dật là nghệ sĩ “khó hợp tác”, “ra vẻ ngôi sao” và đối xử tệ với nhân viên cũng như đoàn phim, nhà sản xuất.

Không riêng Tống Dật, mà bạn trai tin đồn của cô là nam diễn viên Bạch Kính Đình cũng bị réo tên. Cặp đôi này bị cho là có tính cách khó chịu, khó chiều trong công việc.

Ngay sau khi tin đồn lan truyền, phòng làm việc của Tống Dật đã lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ có hành động pháp lý với những người tung tin ác ý về nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng, Tống Dật đang bị bôi xấu, vì thời gian gần đây, cô liên tục vướng những tin đồn tiêu cực và tin đồn tình cảm.

Mới đầu tháng này, nghi vấn Tống Dật và Bạch Kính Đình chia tay đã gây xôn xao. Bởi khán giả phát hiện nữ diễn viên đã bỏ theo dõi tài khoản của Bạch Kính Đình trên nền tảng Douyin. Trong khi đó, Bạch Kính Đình vẫn giữ thái độ im lặng. Anh chủ yếu đăng bài quảng bá bộ phim “Ngày không ngủ” đang phát sóng.

Bạch Kính Đình và Tống Dật vướng tin đồn hẹn hò từ khoảng cuối năm 2022 khi cả hai hợp tác với nhau trong bộ phim “Trường Phong Độ”.

Hai diễn viên không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng những hành động chăm sóc, bảo vệ của Bạch Kính Đình dành cho Tống Dật rất rõ ràng. Cư dân mạng cũng “soi” ra nhiều dấu hiệu cho thấy hai người ở bên nhau. Nguồn tin trong giới cho biết cặp đôi đã ra mắt bố mẹ hai bên và sống chung.

Sau “Trường Phong Độ”, sự nghiệp của Bạch Kính Đình tiếp tục phát triển. Anh đóng vai chính trong nhiều phim ăn khách như “Nam lai Bắc vãng”, “Khó dỗ dành”, hiện tại là bộ phim “Ngày không ngủ” đang được quan tâm. Ngược lại, Tống Dật không có vai diễn nổi bật sau “Trường Phong Độ”. Vai nữ chính của cô trong phim “Dữ tấn Trường An” phát sóng gần đây nhận nhiều ý kiến trái chiều.