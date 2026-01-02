Đúng 20h hôm nay, ngày 2/1/2026, Lục Hợp xuất hiện, tuổi Dần đón một ngày trọn vẹn, rạng rỡ và đầy thành tựu. Bạn làm việc với tinh thần cảm hứng cao, phong thái tự tin giúp bạn được cấp trên chú ý, từ đó danh tiếng và địa vị được nâng cao.

Chính Tài cho thấy nguồn thu nhập chính, lương thưởng của bạn đang khởi sắc và ổn định. Các khoản đầu tư an toàn trước đó sẽ bắt đầu sinh lời. Hãy tiếp tục duy trì thái độ siêng năng và thận trọng trong quản lý tiền bạc.

Tình cảm cá nhân rạng rỡ. Người độc thân có thể có buổi gặp gỡ thú vị, tìm được người bạn cùng chí hướng. Người đã có đôi có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn để hâm nóng tình cảm, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/1/2026, về sự nghiệp, tuổi Ngọ nhanh nhẹn nhưng hơi vội vàng, nếu cải thiện được nhược điểm này thì mới tránh được sai sót. Trong ngày có quý nhân giúp đỡ, người này có chức có quyền nên bản mệnh không phải quá vất vả, chỉ cần đừng phụ thuộc quá mà tạo ra thị phi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày mới này không được vui vẻ, có nhiều vấn đề tồn tại trong mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương. Việc thiếu thời gian dành cho nhau để chia sẻ là nguyên nhân chính yếu. Con giáp này đã biết nguyên nhân thì tìm cách hóa giải những khúc mắc trong lòng đi.

Ngũ hành xung khắc gây ra những tác động xấu trong quá trình đi lại, bản mệnh phải cẩn thận khi di chuyển đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc va chạm xe cộ. Tốt nhất hôm nay tuổi Ngọ không nên xuất hành đi xa hoặc nên chọn phương tiện công cộng để đi lại.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/1/2026, Thiên Ấn soi tỏ, người tuổi Tuất có thể chinh phục mọi mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Tất nhiên, đây là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ chứ không chỉ ngày một ngày hai đã gặt hái được.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể là nhà lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy năng lực của mình, bạn có thể đem về thành công không chỉ cho riêng bản thân mà còn cho cả tập thể.

Có điều, Mộc khắc Thổ lại cho thấy bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến nỗi quên mất cả việc phải về nhà với gia đình. Hãy sắp xếp lại công việc để có thể cân bằng cuộc sống, đừng bỏ rơi những người thân của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!