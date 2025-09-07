Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Sao quốc tế 07/09/2025 14:15

Gần đây, Tống Dật gây chú ý khi đảm nhận vai nữ tướng Lê Sương trong bộ phim cổ trang Dữ Tấn Trường An.

Gần đây, nữ diễn viên Trung Quốc Tống Dật lại trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng vì sự thay đổi trong trang điểm. Tống Dật nổi tiếng với vai Vu Mạn Lệ trong bộ phim Kẻ Ngụy Trang, và gần đây cô xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho bộ phim mới Dữ Tấn Trường An với phong cách "chị đại". Lối trang điểm lạnh lùng kết hợp với ánh sáng từ trên chiếu xuống khiến gương mặt nữ diễn viên trông bóng dầu và hơi sưng, đặc biệt là phần tạo bóng mũi khá đậm, khiến nhiều netizen thắc mắc: "Có phải cô ấy lén đi tân trang nhan sắc không?".

Đúng dịp kỷ niệm 10 năm phát sóng Kẻ Ngụy Trang, một số người hâm mộ đã so sánh ảnh của cô năm 2015 với hiện tại và cho rằng các đường nét gương mặt có vẻ khác, từ đó dấy lên tin đồn dao kéo. Chủ đề nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, khiến Tống Dật trở thành tâm điểm bàn tán.

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 1

Đối mặt với nghi vấn "dao kéo", Tống Dật không né tránh mà còn hài hước phản hồi trên Weibo: "Không phẫu thuật thẩm mỹ đâu, chỉ là đổi thầy trang điểm mới thôi, mọi người yên tâm haha". Chỉ với một câu ngắn gọn, nữ diễn viên không những phủ nhận tin đồn mà còn khéo léo xoa dịu dư luận. Cô giải thích rằng sự khác biệt về ngoại hình hoàn toàn do thay đổi phong cách trang điểm, đồng thời nhấn mạnh bằng một chuỗi "hahaha" đầy vui vẻ, thể hiện tính cách cởi mở. 

Sau khi bài viết được đăng, người hâm mộ phản ứng tích cực. Nhiều người cho rằng dù trang điểm lần này khác so với trước, nhưng lại tôn lên khí chất của Tống Dật. 

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo' - Ảnh 2

Gần đây, Tống Dật gây chú ý khi đảm nhận vai nữ tướng Lê Sương trong bộ phim cổ trang Dữ Tấn Trường An. Trong phim, Lê Sương được xây dựng là nữ tướng thường xuyên đóng quân ở biên cương, tinh thông cưỡi ngựa và bắn cung. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Tống Dật chưa thể hiện được khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm của một nữ tướng qua ngoại hình lẫn chi tiết diễn xuất.

Về mặt hình tượng, vóc dáng mảnh mai và làn da trắng của Tống Dật khá khác biệt so với hình ảnh nữ tướng mà khán giả tưởng tượng.

Đáng chú ý, mặc dù phim được quảng bá là "nữ chủ", cốt truyện thực tế vẫn rơi vào lối mòn của phim cổ trang thần tượng: mỗi khi nguy hiểm, nữ chính vẫn cần nam chính cứu giúp. Điều này tạo ra sự đối lập với trào lưu nữ tướng đang được ưa chuộng trên màn ảnh. Sau khi phim Cẩm Nguyệt Như Ca do Châu Dã đóng kết thúc, Dữ Tấn Trường An tiếp tục phát sóng, phản ánh xu hướng sản xuất hàng loạt phim cùng loại trong những năm gần đây. So với Châu Dã, dù tạo hình nữ tướng của cô nhận được phản hồi tích cực ngắn hạn, nhưng kịch bản thiếu chiều sâu khiến tổng thể phim chỉ ở mức trung bình.

