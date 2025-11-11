Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng với lịch trình công việc dày đặc

Được biết, tình trạng này không phải do cảm cúm thông thường. Nữ diễn viên đã bị ho kéo dài từ tháng 9 đến nay, khiến sức khỏe suy giảm rõ rệt. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục ghi hình và tham gia nhiều hoạt động quảng bá.

Trong buổi phát sóng trực tiếp tối 7/11, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với vẻ mệt mỏi, giọng khàn đặc và liên tục ho ngay giữa chương trình. Nhân viên hậu trường đã phải nhanh chóng tiến lại hỗ trợ khi cô gần như nghẹt thở vì cơn ho.

Một số hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Nhiệt Ba vẫn xuất hiện tại phim trường với miếng dán hạ sốt trên trán. Trong buổi quay đêm giữa trời lạnh, cô mặc trang phục mỏng, bên cạnh chỉ có một trợ lý và một vệ sĩ. Người hâm mộ tỏ ra bức xúc khi cho rằng ê-kíp thiếu sự chuẩn bị, không đảm bảo điều kiện chăm sóc cơ bản cho nghệ sĩ.

Nhiều bình luận trên các diễn đàn bày tỏ sự lo ngại và chỉ trích công ty quản lý vì để Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc quá sức. Một số người còn chia sẻ lịch trình dày đặc của cô trong suốt nhiều năm qua, trung bình mỗi ngày chỉ nghỉ chưa đến 5 tiếng đồng hồ, cho rằng nghệ sĩ đang bị coi như “công cụ kiếm tiền”.

Dù tình hình sức khỏe chưa ổn định, lịch trình làm việc của nữ diễn viên vẫn tiếp tục dày đặc. Bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng do cô đóng chính dự kiến ra mắt vào ngày 22/11, với chuỗi hoạt động quảng bá, livestream và họp báo đã được sắp xếp trước.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 10/11, phía công ty quản lý đưa ra thông báo Địch Lệ Nhiệt Ba “đã được bác sĩ thăm khám và đang trong quá trình hồi phục”. Sau đó, nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp cần có động thái cụ thể và trách nhiệm hơn, thay vì chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn.