Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Hôm nay ngày 11/11/2025, thị trường vàng thế giới bùng nổ khi chính phủ Mỹ trước triển vọng mở cửa trở lại. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 1,3 - 1,8 triệu đồng mỗi lượng. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 150 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 1,8 triệu đồng, mua vào lên 150 triệu đồng, bán ra lên 152 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mỗi lượng vàng thêm 1,8 triệu đồng, lên 149 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 152 triệu đồng… Chỉ trong 2 ngày qua, vàng miếng SJC đã tăng từ 3,1 - 3,6 triệu đồng mỗi lượng và cách kỷ lục hồi cuối tháng 10 chỉ 2,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng giá nhanh, Công ty SJC tăng mỗi lượng thêm 2 triệu đồng, lên 147,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 149,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng thêm 1,8 triệu đồng, mua vào 149 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Vàng SJC trong nước tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay vọt lên 4.118 USD/ounce, tăng 68 USD so với mức đáy phiên đêm qua là 4.005 USD/ounce.

Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn khi triển vọng chính phủ Mỹ tái hoạt động, làm dấy lên kỳ vọng về dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố – yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12.

Tín hiệu tích cực đến từ Quốc hội Mỹ. Vào ngày 10/11, Thượng viện đã thông qua bước thủ tục quan trọng để thúc đẩy dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Tình trạng đóng cửa chính phủ đã khiến hàng loạt báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp – hai "kim chỉ nam" cho chính sách tiền tệ của Fed, khiến tổ chức này khó đánh giá chính xác lạm phát và thị trường lao động.

Dù vậy, thị trường tài chính vẫn đặt cược 70–80% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm % trong cuộc họp sắp tới. Theo đó, từ thời điểm này, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá, tạo điều kiện cho giá vàng nóng lên.

