Người dân đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức, đồng thời báo Công an phường Điện Bàn Đông. Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ cháu bé không có vết thương ngoài, nhận định đã tử vong trước đó.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30/12, một nguồn tin cho hay Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự người mẹ của cháu bé 8 tháng tuổi tử vong trong phòng trọ tại khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông.

Thông tin ban đầu, cơ quan điều tra nghi người mẹ có liên quan đến cái chết của cháu bé.

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông cũng xác nhận các cơ quan chức năng đã tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé; trong đó có nghi vấn người mẹ sát hại con.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 27/12, người dân sống cạnh phòng trọ số 7 phát hiện dấu hiệu bất thường. Kiểm tra bên trong, người dân thấy chị T.T.H.N (SN 1998, quê TP. Huế) đang khóc, trên tay trái có vết thương chảy máu.

Cạnh đó, con của chị N. là cháu bé khoảng 8 tháng tuổi dính máu trên người, có dấu hiệu tím tái và bất tỉnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một con dao Thái Lan dính máu.

Ngay lập tức, hai mẹ con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời sự việc được trình báo lên Công an phường Điện Bàn Đông. Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ xác định cháu bé không có vết thương ngoài nhưng đã tử vong từ trước khi vào viện.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé.

Cháu bé 8 tháng tuổi tử vong bên cạnh mẹ, hiện trường vụ việc gây xôn xao Ngày 29/12, Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cháu bé 8 tháng tuổi được phát hiện trong tình trạng tím tái, trên người có vết máu tại một khu trọ ở khối phố Hà My Tây (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-2-me-con-tu-vong-trong-phong-tro-o-a-nang-nghi-van-me-sat-hai-con-8-thang-tuoi-749763.html