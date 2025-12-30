Được mệnh danh là 'thần dược' mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 30/12/2025 05:34

Su hào không chỉ là một loại rau quen thuộc trong mâm cơm người Việt mà còn là một 'siêu thực phẩm' với hàm lượng vitamin và khoáng chất đáng kinh ngạc.

Su hào có tên khoa học là Brassica caulorapa Pasq hoặc Brassica oleracea var.caulorapa. Thân của cây phát triển phình to ra thành củ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và được dùng làm thực phẩm.

Được mệnh danh là 'thần dược' mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Su hào là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, đóng vai trò chữa lành vết thương, tổng hợp collagen, hấp thụ sắt và sức khỏe miễn dịch.

Hơn nữa, đây là nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, chuyển hóa protein, sản xuất hồng cầu. Su hào còn cung cấp kali, khoáng chất, chất điện giải quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và cân bằng chất lỏng.

Lợi ích đối với sức khỏe của củ su hào

Su hào không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Dưới đây là một số công dụng ít người biết của su hào:

Được mệnh danh là 'thần dược' mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống ung thư: Các dưỡng chất trong su hào có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và hỗ trợ cải thiện chức năng gan, phổi. Su hào cũng giàu lưu huỳnh, giúp sản xuất indole-3-carbinol và isothiocyanates, từ đó giảm đáng kể nguy cơ ung thư vú.

Giảm nguy cơ tiểu đường và béo phì: Với hàm lượng nước và chất xơ cao, su hào giúp tạo cảm giác no lâu, là thực phẩm lý tưởng hỗ trợ giảm cân hiệu quả, qua đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Điều hòa huyết áp: Su hào chứa kali giúp làm giãn mạch máu và cải thiện tuần hoàn, cung cấp oxy cho các bộ phận quan trọng trong cơ thể. Điều này giúp giảm nguy cơ các vấn đề tim mạch như: Đột quỵ, nhồi máu cơ tim... Kali cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết chất lỏng trong cơ thể.

Được mệnh danh là 'thần dược' mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực: Su hào giàu chất chống oxy hóa và carotene, đặc biệt là beta-carotene, giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như: Thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Việc bổ sung su hào vào chế độ ăn uống có thể giúp duy trì sức khỏe đôi mắt.

Một số điều cần nhớ khi sử dụng su hào

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng su hào có một số ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe khi ăn quá nhiều hoặc trong một số trường hợp đặc biệt. Một số điều cần nhớ khi sử dụng su hào:

Người bị rối loạn chức năng tuyến giáp nên hạn chế ăn su hào do nồng độ goitrogens có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp.

Ăn quá nhiều su hào có thể gây hao tổn khí huyết và làm suy yếu sức khỏe.

Được mệnh danh là 'thần dược' mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người có hệ tiêu hóa yếu và trẻ em không nên ăn nộm su hào sống hoặc ăn su hào sống trực tiếp.

Su hào chứa thiocyanat có thể ngăn cản cơ thể hấp thụ i-ốt, do đó những người có vấn đề về tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Với những lưu ý trên, bạn có thể tận hưởng được những lợi ích tuyệt vời của củ su hào trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Hãy chú ý sử dụng loại thực phẩm này một cách hợp lý và tránh những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Ăn su hào không chỉ đơn giản là tận hưởng hương vị ngon lành, mà còn là cách thông minh để chăm sóc sức khỏe của bạn.

Bất ngờ trước những lợi ích mà củ su hào mang lại cho sức khỏe

Bất ngờ trước những lợi ích mà củ su hào mang lại cho sức khỏe

Là một loại củ quen thuộc trong bữa ăn gia đình, nhưng ít ai biết rằng su hào rất tốt cho sức khỏe, còn có khả năng phòng chống ung thư.

