Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống

Dinh dưỡng 30/12/2025 11:30

Nước mía là một loại đồ uống cung cấp một số lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như tăng cường năng lượng, tăng cường hệ thống miễn dịch, thúc đẩy tăng cân và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Nước mía là một loại thức uống giải nhiệt phổ biến và rất được ưa chuộng trong mùa hè. Không chỉ mang lại sự khoan khoái giữa những ngày nắng nóng, nước mía còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống nước mía

Nước mía không chỉ giúp giải nhiệt trong mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến:

Dưỡng chất thiết yếu: Nước mía chứa canxi, magie, kẽm, vitamin, đường saccaro, chất xơ và protein đều có lợi cho dạ dày, thận, tim mạch và có thể giúp phòng chống một số bệnh liên quan đến đường huyết.

Năng lượng: Nước mía cung cấp năng lượng nhanh chóng nhờ lượng đường tự nhiên. Đường đơn trong nước mía giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng và tiếp năng lượng hiệu quả.

Thải độc gan: Nước mía chứa vitamin C, phenolic và flavonoid giúp giải độc gan, kháng viêm, kháng virus và ngăn ngừa dị ứng, hỗ trợ sức khỏe gan.

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn chặn ung thư: Flavonoid trong nước mía có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, các thành phần khác như canxi, kali, magie, mangan và sắt cũng hỗ trợ trong việc ngăn chặn ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón: Kali trong nước mía giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, thúc đẩy hệ tiêu hóa và giúp ngăn chặn sỏi thận.

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Nước mía mang đến nhiều lợi ích hỗ trợ cải thiện sức khỏe đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng và uống nước mía quá mức. Theo các chuyên gia, có những nhóm người không phù hợp với việc uống nước mía:

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người già và trẻ em dưới 4 tuổi: Do hàm lượng đường cao, nước mía không phù hợp cho người già và trẻ em dưới 4 tuổi.

Người béo phì và mắc bệnh tiểu đường: Người béo phì và người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế tiêu thụ nước mía, vì có thể dẫn đến tăng cân và tăng đường huyết.

Người đang gặp vấn đề về tiêu hóa: Những người có vấn đề về tiêu hóa nên hạn chế uống nước mía để tránh gây khó khăn và cản trở tiêu hóa.

Người ăn kiêng và người sử dụng thuốc chống đông máu: Những người này cũng nên tránh nước mía, vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không? Những điều cần lưu ý khi uống - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Việc uống nước mía mỗi ngày cần được cân nhắc và sử dụng ở liều lượng phù hợp. Uống quá nhiều nước mía có thể dẫn đến tình trạng béo phì do dư thừa năng lượng.

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Nước mía là thức uống thơm ngọt được nhiều người yêu thích, vậy nhưng uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Xem thêm
Từ khóa:   nước mia dinh dưỡng uống nước mía

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Sao quốc tế 8 giờ 54 phút trước
Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Video 9 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đời sống 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được mệnh danh là "thần dược" mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Được mệnh danh là "thần dược" mùa đông, su hào có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là loại thịt ít calo, giàu protein và khoáng chất bán đầy chợ Việt

Đây là loại thịt ít calo, giàu protein và khoáng chất bán đầy chợ Việt

Người lao động bền bỉ giữ năng lượng cuối năm, sẵn sàng tăng tốc bứt phá trong năm mới

Người lao động bền bỉ giữ năng lượng cuối năm, sẵn sàng tăng tốc bứt phá trong năm mới

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Được mệnh danh là "vua của các loại rau", cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?

Được mệnh danh là "vua của các loại rau", cải bó xôi tốt cho sức khỏe như thế nào?