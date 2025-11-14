Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Dinh dưỡng 14/11/2025 11:52

Nước mía là thức uống thơm ngọt được nhiều người yêu thích, vậy nhưng uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Nước mía được biết đến là thức uống giải khát phổ biến và được yêu thích vào mùa hè. Loại thức uống này không chỉ giúp bạn xua tan cơn khát mà còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Vậy uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống nước mía

Nước mía không chỉ giúp giải nhiệt trong mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến:

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và chất chống oxy hóa có thể tăng cường khả năng miễn dịch, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cải thiện tiêu hóa: Nước mía có hàm lượng kali cao giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiết dịch vị, giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Chất xơ trong nước mía cũng giúp “làm sạch” đường tiêu hóa và giảm táo bón.

Chống lão hóa và làm đẹp da: Nước mía chứa chất chống oxy hóa, axit phenolic và flavonoid, giúp giảm nếp nhăn, chống lão hóa và tái tạo làn da. Từ đó mà da của bạn cũng sẽ được giữ ẩm từ sâu bên trong. Axit glycolic trong mía cũng giúp duy trì sự rạng rỡ của làn da, giúp da mềm mại, sáng mịn.

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho gan, thận: Nước mía có đặc tính lợi tiểu giúp loại bỏ độc tố và các yếu tố gây nhiễm trùng khỏi cơ thể. Nhờ đó mà tình trạng vàng da, nhiễm trùng dạ dày, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận… cũng được cải thiện.

Ngăn chặn ung thư: Flavonoid trong nước mía có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Các thành phần khác như canxi, kali, magie, mangan và sắt cũng hỗ trợ trong việc ngăn chặn ung thư.

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Nước mía mang đến nhiều lợi ích hỗ trợ cải thiện sức khỏe đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng và uống nước mía quá mức. Theo các chuyên gia, có những nhóm người không phù hợp với việc uống nước mía:

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người già và trẻ em dưới 4 tuổi: Do hàm lượng đường cao, nước mía không phù hợp cho người già và trẻ em dưới 4 tuổi.

Người béo phì và mắc bệnh tiểu đường: Người béo phì và người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế tiêu thụ nước mía, vì có thể dẫn đến tăng cân và tăng đường huyết.

Người đang gặp vấn đề về tiêu hóa: Những người có vấn đề về tiêu hóa nên hạn chế uống nước mía để tránh gây khó khăn và cản trở tiêu hóa.

Người ăn kiêng và người sử dụng thuốc chống đông máu: Những người này cũng nên tránh nước mía, vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Uống nước mía an toàn với 5 lưu ý quan trọng bạn cần biết

Uống nước mía an toàn với 5 lưu ý quan trọng bạn cần biết

Nước mía đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu uống không đúng cách cũng sẽ tạo nên những tác động không tốt cho cơ thể.

