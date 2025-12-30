Phát hiện nam hành khách suýt bị tàu hỏa cán, nhân viên nhà ga lao đến túm lấy rồi kéo mạnh người đàn ông ra khỏi đường ray

Khi tàu tăng tốc, người đàn ông bám vào tay vịn nhưng bị kéo lê trên sân ga, rất gần khoảng cách nguy hiểm giữa toa tàu và mặt đường bê tông. Nhân viên Lực lượng Bảo vệ Đường sắt Abhijit Singh sau đó lao về phía nạn nhân, túm lấy người đàn ông và kéo mạnh anh ta ra khỏi đường ray.

11 giờ 20 phút trước
Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

