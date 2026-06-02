Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 02/06/2026 17:15

Đến một đêm, tôi trông con ốm nên nửa đêm đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ra ngoài, tôi bất ngờ thấy bố chồng đang đứng trước phòng người giúp việc. Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẫn thờ đứng đó hồi lâu. Sau đó, tôi còn thấy bố chồng lau nước mắt, trông có vẻ rất xúc động.

Khoảng mấy tháng trước, bố chồng tôi bất ngờ đưa về nhà một cô gái trẻ tên Vy. Ông nói đây là cháu họ hàng xa của người quen, có gia cảnh khó khăn. Ông thấy thương cảm nên đem về làm người giúp việc.

Chúng tôi ai nấy đều bất ngờ vì trong nhà chưa từng muốn thuê người giúp việc. Mẹ chồng tôi vẫn quán xuyến được việc nhà, tôi thì có con nhỏ nhưng đôi khi vẫn giúp đỡ bà. Với lại, kinh tế gia đình chúng tôi không dư dả, thuê người giúp việc thì phải tốn thêm một khoản tiền. 

Nhưng bố chồng tôi lại nói có thêm người giúp việc thì phụ nữ trong nhà sẽ rảnh rỗi hơn. Ông còn nói không muốn vợ mình đến già vẫn phải lẩn quẩn trong bếp hầu hạ chồng con. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mềm lòng, không thể phản đối chồng được nữa.

Đến một đêm, tôi trông con ốm nên nửa đêm đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ra ngoài, tôi bất ngờ thấy bố chồng đang đứng trước phòng người giúp việc. Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẫn thờ đứng đó hồi lâu. Sau đó, tôi còn thấy bố chồng lau nước mắt, trông có vẻ rất xúc động.

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng bất ngờ quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay người đi như chưa có chuyện gì. Tôi thấy lạ quá nên kể lại cho chồng nghe. Sau đó hình như anh có nói chuyện với bố chồng rồi kể lại tôi nghe một bí mật động trời. Cô gái tên Vy đúng là con gái riêng của bố chồng. Ngày trước ông từng ngoại tình, làm người ta có bầu. Vì sợ vợ biết, gia đình đổ vỡ nên ông cắt đứt liên lạc với nhân tình.

Nhiều năm trôi qua, bố chồng biết được người xưa đã không còn, chỉ còn cô con gái kia. Ông nhận ra liền đó là máu mủ của mình nên quyết định mang con gái về nhà, hết lòng bù đắp cho lỗi lầm xưa. Bố chồng tôi còn muốn cho Vy đi học, thậm chí là du học.

Chồng tôi hiểu cho nỗi khổ của bố chồng nên nói với tôi hãy giúp đỡ Vy nhiều hơn, anh chấp nhận người em gái này. Anh còn nói cố gắng giữ bí mật này để mẹ chồng tôi không biết. Nhưng là phụ nữ với nhau, tôi thấy thương mẹ chồng quá. Bà tốt tính, hết lòng với chồng con, nếu có ngày biết chồng phản bội còn âm thầm mang con riêng về sống cùng mình thì bà sẽ suy sụp cỡ nào?

Tôi có nên nói với mẹ chồng không? Hay là cứ nghe theo chồng để nhà cửa yên ấm?

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động lạ của chị dâu

Thấy cháu ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động lạ của chị dâu

Đến khi chị dâu có bầu, chị vẫn chăm chút bề ngoài như lúc son trẻ. Chị mặc đồ bó, trang điểm đậm, xịt nước hoa thơm phức. Anh trai nhiều lần góp ý thì liền bị chị giận dỗi, chị nói rằng mang thai đã cực mà còn bị anh chỉ trích sao? Vậy là anh trai tôi đành im lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đạp cửa bắt tại trận chồng ăn nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng ăn nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Kỳ lạ chồng sống chết giữ lại bức tranh cũ mèm, một lần sờ vào nó tôi lạnh người phát hiện lý do phía sau

Kỳ lạ chồng sống chết giữ lại bức tranh cũ mèm, một lần sờ vào nó tôi lạnh người phát hiện lý do phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến cả 2 xanh mặt

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến cả 2 xanh mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm

Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Cận cảnh quá trình bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp trong bụi tre

Cận cảnh quá trình bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp trong bụi tre

Video 3 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới

Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Đậu Kiêu tìm lại hào quang bằng diễn xuất giữa áp lực mang danh 'rể hào môn'

Đậu Kiêu tìm lại hào quang bằng diễn xuất giữa áp lực mang danh 'rể hào môn'

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà mà không nói một lời

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà mà không nói một lời

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Thấy vợ cũ hờ hững trong chiếc áo ngủ, tim tôi đập thình thịch khi nghe cô ấy van nài một câu

Thấy vợ cũ hờ hững trong chiếc áo ngủ, tim tôi đập thình thịch khi nghe cô ấy van nài một câu

Gọi cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng với cảnh tượng trước mắt

Gọi cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng với cảnh tượng trước mắt