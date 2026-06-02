Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Tâm sự Eva 02/06/2026 18:00

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm.

Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân trước mang đến cho tôi nhiều tổn thương. Tôi sống với chồng cũ như sống trong địa ngục, không có hạnh phúc. Anh ta bỏ bê gia đình, ra ngoài cặp kè với nhân tình, còn về nhà dày vò vợ con.

Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền. Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình không muốn tổ chức đám cưới long trọng. Nhưng vì chồng tôi lần đầu lấy vợ nên nhà trai tổ chức khá đủ đầy.

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác. 

Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn. Nhìn thấy tôi mặc váy cưới, chồng cũ chạy tới dúi con vào tay bắt tôi bế. Anh ta còn nói thầm với tôi là con đang sốt cao. Anh ta nói mấy năm nay con đã không được mẹ chăm sóc, giờ sốt cao như thế nên rất đòi mẹ. Anh ta còn nói nếu tôi còn tình người thì đưa con đến viện cùng anh ta.

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm. Tôi đành nhìn sang cầu xin chồng sắp cưới. Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được.

Sau khi đưa con vào viện, dù tôi đã nhắn tin xin lỗi chồng sắp cưới nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi đành ôm nỗi khổ bị chồng cũ phá đám cưới, không thể nói được gì khác. Sau đó, chồng sắp cưới nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. Anh thấy tổn thương. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Hai đám cưới cách nhau 1, 2 tháng thì rất mất công, vậy thì cứ tổ chức gọp chung sẽ đỡ tốn kém. Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 1 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức