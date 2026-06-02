Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Tâm sự Eva 02/06/2026 18:00

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm.

Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân trước mang đến cho tôi nhiều tổn thương. Tôi sống với chồng cũ như sống trong địa ngục, không có hạnh phúc. Anh ta bỏ bê gia đình, ra ngoài cặp kè với nhân tình, còn về nhà dày vò vợ con.

Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền. Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình không muốn tổ chức đám cưới long trọng. Nhưng vì chồng tôi lần đầu lấy vợ nên nhà trai tổ chức khá đủ đầy.

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác. 

Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn. Nhìn thấy tôi mặc váy cưới, chồng cũ chạy tới dúi con vào tay bắt tôi bế. Anh ta còn nói thầm với tôi là con đang sốt cao. Anh ta nói mấy năm nay con đã không được mẹ chăm sóc, giờ sốt cao như thế nên rất đòi mẹ. Anh ta còn nói nếu tôi còn tình người thì đưa con đến viện cùng anh ta.

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm. Tôi đành nhìn sang cầu xin chồng sắp cưới. Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được.

Sau khi đưa con vào viện, dù tôi đã nhắn tin xin lỗi chồng sắp cưới nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi đành ôm nỗi khổ bị chồng cũ phá đám cưới, không thể nói được gì khác. Sau đó, chồng sắp cưới nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. Anh thấy tổn thương. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Hai đám cưới cách nhau 1, 2 tháng thì rất mất công, vậy thì cứ tổ chức gọp chung sẽ đỡ tốn kém. Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đạp cửa bắt tại trận chồng ăn nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng ăn nằm với bồ, nhưng khi nhìn rõ mặt ả ta tôi cười ha hả khiến hai người chết sững

Ngoại tình 1 giờ 4 phút trước
Kỳ lạ chồng sống chết giữ lại bức tranh cũ mèm, một lần sờ vào nó tôi lạnh người phát hiện lý do phía sau

Kỳ lạ chồng sống chết giữ lại bức tranh cũ mèm, một lần sờ vào nó tôi lạnh người phát hiện lý do phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến cả 2 xanh mặt

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến cả 2 xanh mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Ngày tái hôn, chồng cũ bế con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm

Tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương trở lại rạp Việt sau gần 40 năm

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Cận cảnh quá trình bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp trong bụi tre

Cận cảnh quá trình bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp trong bụi tre

Video 3 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới

Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Đậu Kiêu tìm lại hào quang bằng diễn xuất giữa áp lực mang danh 'rể hào môn'

Đậu Kiêu tìm lại hào quang bằng diễn xuất giữa áp lực mang danh 'rể hào môn'

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn để lại dấu vết bị đục khoét

Về đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị khoét một lỗ, trên sàn còn để lại dấu vết bị đục khoét