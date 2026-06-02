Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Đời sống 02/06/2026 15:12

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, câu chuyện cô gái gặp ma tại Ninh Bình là thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, hoàn toàn viết theo cảm xúc, có thể sử dụng cả AI để tạo nội dung câu view.

gày 2/6, theo thông tin từ báo Dân trí, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, Sở đang giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế, phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến câu chuyện "tâm linh" nữ du khách đăng trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

 

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khẳng định, nội dung nữ du khách đăng tải về "hiện tượng lạ", câu chuyện "tâm linh" khi đi du lịch tại Ninh Bình là không chính xác.

"Sở đã nắm được thông tin vụ việc, đây là nội dung vô căn cứ, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương", ông Mạnh nói.

Vị giám đốc khuyến cáo du khách, khi tiếp cận các thông tin chưa được kiểm chứng, vô căn cứ như thông tin nói trên cần thận trọng, tham khảo, xác minh các nguồn, kênh thông tin chính thống để đối chiếu trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

Câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 31/5 và 1/6, mạng xã hội xôn xao nội dung thông tin được cho là của một nữ du khách chia sẻ về câu chuyện khi đi du lịch Ninh Bình. Trong đó, cô gái chia sẻ nhiều chi tiết về câu chuyện "tâm linh" gặp phải, đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Theo thông tin đăng tải, nữ du khách này đến Ninh Bình 3 ngày (từ 29/5) kết hợp công việc và du lịch. Trong thời gian tại đây, nữ du khách tham quan, nghỉ ngơi tại các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương. Quãng thời gian này, cô gặp một số tình huống cảm thấy bất an và cho rằng đó là "hiện tượng lạ".

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, sau khi xác minh cụ thể, sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khoảng 10h30 ngày 2/6, một vụ cháy xảy ra tại xưởng nhựa trên địa bàn Hoài Đức (Hà Nội), tạo cột khói lớn bốc cao lên bầu trời. Nhiều người dân ở khu vực lân cận có thể quan sát rõ đám khói từ khoảng cách xa.

