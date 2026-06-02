Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa

Đời sống 02/06/2026 15:08

Khoảng 10h30 ngày 2/6, một vụ cháy xảy ra tại xưởng nhựa trên địa bàn Hoài Đức (Hà Nội), tạo cột khói lớn bốc cao lên bầu trời. Nhiều người dân ở khu vực lân cận có thể quan sát rõ đám khói từ khoảng cách xa.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h30 ngày 2/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại một xưởng sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Di Trạch.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 đã phối hợp với các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, 17, huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa - Ảnh 1
Đám cháy tạo ra cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng huy động thêm máy xúc để hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa - Ảnh 2Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy xưởng tại Hoài Đức sau nỗ lực khống chế và dập tàn đám cháy - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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