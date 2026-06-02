Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa

Đời sống 02/06/2026 15:08

Khoảng 10h30 ngày 2/6, một vụ cháy xảy ra tại xưởng nhựa trên địa bàn Hoài Đức (Hà Nội), tạo cột khói lớn bốc cao lên bầu trời. Nhiều người dân ở khu vực lân cận có thể quan sát rõ đám khói từ khoảng cách xa.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h30 ngày 2/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại một xưởng sản xuất nhựa trong khu công nghiệp Di Trạch.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 đã phối hợp với các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16, 17, huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa - Ảnh 1
Đám cháy tạo ra cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng huy động thêm máy xúc để hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa - Ảnh 2Cháy lớn tại xưởng nhựa ở Hà Nội, cột khói bốc cao hàng chục mét, huy động máy xúc hỗ trợ dập lửa - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy xưởng tại Hoài Đức sau nỗ lực khống chế và dập tàn đám cháy - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại xã Tứ Kỳ, Hải Phòng) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xưởng nhựa tin moi cháy ở Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 45 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp đuổi nghèo đón giàu, chiếm lĩnh kho vàng, của cải chất cao, tương lai xán lạn

Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp đuổi nghèo đón giàu, chiếm lĩnh kho vàng, của cải chất cao, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi sốc

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe taxi rơi xuống vực, 7 hành khách và tài xế tử vong

Tai nạn thương tâm, xe taxi rơi xuống vực, 7 hành khách và tài xế tử vong

Video 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng đúng ngày 3/6/2026

3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng đúng ngày 3/6/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/6-4/6), Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/6-4/6), Thần Tài 'dúi lộc vào tay', quý nhân trao cơ hội, 3 con giáp sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục vướng tranh cãi tại 'Keep Running' sau lùm xùm của Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Lâm Tâm Như từng khuyên Hoắc Kiến Hoa làm thẩm mỹ vì lý do này

Lâm Tâm Như từng khuyên Hoắc Kiến Hoa làm thẩm mỹ vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Từ hôm nay đến ngày 16/6/2026, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền tài ập đến như vũ bão, cuộc sống giàu sang sung sướng

Từ hôm nay đến ngày 16/6/2026, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền tài ập đến như vũ bão, cuộc sống giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp vận thế xoay vần, cung TÀI LỘC hé mở, đưa tay hứng BẠC, xòe ô đón VÀNG, phú quý vô biên

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sản phụ sinh con trên taxi được quân y cấp cứu kịp thời

Sản phụ sinh con trên taxi được quân y cấp cứu kịp thời

Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ du khách kể 'hiện tượng lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

NÓNG: Danh tính đôi nam nữ bán gần 5.000 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng trên TikTok

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố trong đường dây sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/6/2026: Đảo chiều giảm thêm 1 triệu đồng/lượng