Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới

Sao quốc tế 02/06/2026 17:27

Bộ phim truyền hình “Xuân Hòa Chi Thượng” đang nhận được nhiều sự quan tâm khi lựa chọn khai thác một đề tài còn khá mới trên màn ảnh Trung Quốc: công việc của các kiểm sát viên chuyên xử lý những vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, bộ phim truyền hình "Xuân Hòa Chi Thượng" được xây dựng dựa trên nhiều vụ việc có thật, phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối như bạo lực học đường, xâm hại trên không gian mạng, áp lực tâm lý ở thanh thiếu niên cũng như cơ chế bảo vệ trẻ em trong hệ thống tư pháp. Chính yếu tố hiện thực cùng giá trị xã hội được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim tạo dấu ấn khi lên sóng.

Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Quý Tam Muội - tiến sĩ luật đồng thời là kiểm sát viên chuyên trách các vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên. Đồng hành cùng cô là cảnh sát hình sự Hà Lượng do Đại Húc thủ vai. Cả hai sẽ cùng tham gia điều tra, giải quyết các vụ việc phức tạp và bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới - Ảnh 1

Đối với Đàm Tùng Vận, “Xuân Hòa Chi Thượng” được xem là một trong những dự án đáng chú ý nhất của cô trong những năm gần đây. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều tác phẩm thành công, nữ diễn viên vẫn thiếu một vai diễn đủ sức tạo bước ngoặt về mặt chuyên môn.

Tên tuổi của Đàm Tùng Vận gắn liền với những bộ phim thanh xuân nổi tiếng như “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” hay “Lấy danh nghĩa người nhà”. Hình ảnh trẻ trung, gần gũi giúp cô ghi điểm với khán giả, nhưng đồng thời cũng khiến nữ diễn viên nhiều lần bị nhận xét khó bứt phá ở các dạng vai có chiều sâu tâm lý hoặc đòi hỏi trải nghiệm sống phức tạp.

Đàm Tùng Vận tìm cơ hội đột phá qua vai kiểm sát viên trong phim mới - Ảnh 2

Những năm gần đây, các dự án của Đàm Tùng Vận vẫn duy trì thành tích ổn định nhưng chưa tạo được hiệu ứng nổi bật như kỳ vọng. Vì vậy, vai Quý Tam Muội được xem là cơ hội để cô chứng minh khả năng diễn xuất ở một hình tượng trưởng thành và nhiều thử thách hơn.

Nhân vật nữ kiểm sát viên không chỉ yêu cầu sự sắc sảo, chuyên nghiệp của người thực thi pháp luật mà còn cần khả năng đồng cảm với những số phận trẻ em chịu tổn thương. Đây là dạng vai có nhiều đất diễn, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện tốt nội tâm cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc.

Nếu thể hiện thành công, “Xuân Hòa Chi Thượng” không chỉ giúp Đàm Tùng Vận làm mới hình ảnh mà còn có thể trở thành cột mốc quan trọng, đưa cô tiến gần hơn tới những giải thưởng lớn mà khán giả mong đợi trong nhiều năm qua.

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