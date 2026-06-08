Những phát ngôn khiến Lý Bảo Điền không ít lần làm 'mất lòng' giới giải trí

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô, Trung Quốc. Ông trúng tuyển vào Học viện Hý kịch Trung ương khi đã 32 tuổi.

Diễn viên Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô (Trung Quốc), được xem là một trong những gương mặt đặc biệt của màn ảnh Hoa ngữ khi bắt đầu sự nghiệp muộn nhưng lại đạt tới đỉnh cao nghệ thuật bằng thực lực và cá tính riêng.

Ông thi đỗ Học viện Hý kịch Trung ương khi đã 32 tuổi và phải đến năm 37 tuổi mới có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong “Xông pha giang hồ”. Dù xuất phát chậm hơn nhiều đồng nghiệp, Lý Bảo Điền nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi liên tiếp giành các giải thưởng lớn như Kim Kê và Phi Thiên với những tác phẩm như “Tình người ma” và “Chưởng quỹ Cát”.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 1993 với bộ phim “Phượng hoàng cầm”, giúp ông giành trọn ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc đại lục là Hoa Biểu, Bách Hoa và Kim Kê. Tuy nhiên, vai diễn đưa ông đến gần công chúng nhất chính là Lưu Dung trong “Tể tướng Lưu Gù” phát sóng năm 1996.

Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa Lý Bảo Điền cùng Trương Quốc Lập và Vương Cương trở thành “tam giác sắt” của màn ảnh nhỏ. Vai diễn vị quan chính trực, thông minh nhưng hài hước giúp ông giành giải Kim Ưng cho Nam chính xuất sắc.

Dù vậy, khi đoàn phim đề xuất thực hiện phần tiếp theo, Lý Bảo Điền thẳng thắn từ chối vì cho rằng kịch bản thiếu sáng tạo và mang tính thương mại hóa. Ông nhiều lần khẳng định quan điểm làm nghề phải đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu, thay vì chạy theo lợi nhuận.

Trong quá trình làm việc, Lý Bảo Điền nổi tiếng là người khắt khe, nghiêm túc với nghề, thậm chí sẵn sàng từ chối quảng cáo và những dự án không phù hợp. Chính điều này khiến ông nhiều lần gây tranh cãi và dần thu hẹp cơ hội trong giới giải trí.

Sau những thăng trầm, ông rời xa màn ảnh, sống kín tiếng tại Sơn Đông, dành thời gian trồng hoa, vẽ tranh và tận hưởng cuộc sống an yên. Ở tuổi xế chiều, Lý Bảo Điền không còn xuất hiện thường xuyên, nhưng hình ảnh người nghệ sĩ chính trực và tài năng vẫn được nhiều khán giả nhớ đến.

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