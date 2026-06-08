Nghệ sĩ gạo cội phim 'Thủy Hử' qua đời ở tuổi 70

Sao quốc tế 08/06/2026 11:55

Chiều 6/6, diễn viên Trương Trị Trung qua đời tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc sau thời gian điều trị bệnh không thành công.

Diễn viên nổi tiếng Trương Trị Trung, gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim kinh điển như “Thủy Hử” và “Tam Quốc diễn nghĩa”, đã qua đời vào chiều 6-6 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), sau thời gian điều trị bệnh nhưng không qua khỏi. Ông hưởng thọ 70 tuổi.

Ngày 7/6, Nhà hát Kịch tỉnh Sơn Tây phát đi cáo phó, xác nhận sự ra đi của nghệ sĩ kỳ cựu và ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với sân khấu cũng như nghệ thuật truyền hình Trung Quốc. Theo thông báo, lễ tiễn biệt Trương Trị Trung sẽ được tổ chức vào sáng 8/6 tại Nhà tang lễ Long Sơn, thành phố Thái Nguyên.

Nghệ sĩ gạo cội phim 'Thủy Hử' qua đời ở tuổi 70 - Ảnh 1

Sinh tháng 2/1957 tại huyện Vạn Vinh, tỉnh Sơn Tây, Trương Trị Trung dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật. Với khán giả truyền hình, ông được nhớ đến nhiều nhất qua vai Tiều Cái trong phiên bản “Thủy Hử” do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sản xuất năm 1998. Hình ảnh vị thủ lĩnh Lương Sơn Bạc hào sảng, trọng nghĩa khí và đầy uy nghi do ông thể hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ người xem.

Trước thành công của “Thủy Hử”, Trương Trị Trung từng gây ấn tượng với vai Mã Tắc trong bộ phim “Tam Quốc diễn nghĩa”. Lối diễn xuất chân thực đã giúp ông khắc họa rõ nét tính cách tự phụ cùng bi kịch của nhân vật, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều tác phẩm khác như “Đại tướng Tiêu Kính Quang”, “Pháp đình quyết thắng” cùng nhiều dự án sân khấu và truyền hình đáng chú ý.

Nghệ sĩ gạo cội phim 'Thủy Hử' qua đời ở tuổi 70 - Ảnh 2

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Trương Trị Trung còn là một trong những nghệ sĩ trụ cột của Nhà hát Kịch Sơn Tây suốt hơn bốn thập kỷ. Ông đảm nhận vai chính trong hơn 20 vở kịch lớn và giành nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2000, ông được trao Giải thưởng Hoa Mai Hý Kịch lần thứ 17, sau đó tiếp tục nhận Giải Kim Sư cùng nhiều danh hiệu nghệ thuật khác.

Khi còn sống, Trương Trị Trung từng chia sẻ rằng sân khấu luôn là điều quan trọng nhất đối với ông, bởi mỗi khán giả chỉ có một lần thưởng thức tác phẩm và nghệ sĩ phải cống hiến hết mình cho từng vai diễn. Sự ra đi của ông khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương. Di sản nghệ thuật mà Trương Trị Trung để lại vẫn sẽ tiếp tục sống mãi trong ký ức khán giả yêu mến điện ảnh và sân khấu Trung Quốc.

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