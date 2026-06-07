Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Hề Mộng Dao và chị gái Hà Du Quân

Trong tiệc cưới, Tân Thiên Mịch được giao nhiệm vụ đại diện gia đình gửi lời chúc mừng đến cậu và mợ. Trước hàng trăm khách mời, cô bé tự tin bước lên sân khấu một mình mà không hề tỏ ra lo lắng hay bối rối. Sự bình tĩnh, đáng yêu cùng phong thái tự nhiên của em nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Dư âm từ hôn lễ xa hoa của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao vẫn đang thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh sự xuất hiện của cô dâu chú rể, một nhân vật đặc biệt đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội là cô bé 7 tuổi Tân Thiên Mịch, cháu gái của chú rể.

Đặc biệt, phần chúc mừng của Tân Thiên Mịch được thể hiện bằng một bài thơ ngắn đọc song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh. Trong đó, câu chúc ngây thơ nhưng đầy tình cảm của cô bé đã khiến nhiều người thích thú. Em mong cậu và mợ sẽ luôn hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau như những viên kẹo dẻo Gummy Bear mà mình yêu thích nhất. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của hôn lễ.

Sau khi cháu gái hoàn thành phần trình bày, Hề Mộng Dao xúc động bước tới ôm chầm lấy cô bé. Cử chỉ thân mật cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương của nữ siêu mẫu khiến nhiều khách mời cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình.

Sau lễ cưới, Hà Siêu Doanh đã chia sẻ nhiều hình ảnh đáng nhớ lên mạng xã hội. Cô cho biết việc để con gái thay mình gửi lời chúc là cách thể hiện tình cảm chân thành dành cho em trai và em dâu. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả là dòng chia sẻ: “Cô bạn thân nhất đã trở thành em dâu của tôi”.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hà Siêu Doanh và Hề Mộng Dao vốn là bạn bè thân thiết từ nhiều năm trước khi nữ siêu mẫu quen biết Hà Du Quân. Thậm chí, Hà Siêu Doanh còn được xem là người đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai người. Tương truyền, Hà Du Quân đã có thiện cảm với Hề Mộng Dao sau khi nhìn thấy bức ảnh cô chụp cùng chị gái. Từ đó, anh nhờ Hà Siêu Doanh giới thiệu và tạo cơ hội gặp gỡ.

Nhờ sự tác hợp của chị gái cùng quá trình theo đuổi chân thành của Hà Du Quân, Hề Mộng Dao dần mở lòng và chấp nhận mối quan hệ tình cảm. Không chỉ là chị em trong gia đình, Hà Siêu Doanh và Hề Mộng Dao còn duy trì tình bạn thân thiết suốt nhiều năm.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý tại hôn lễ là việc Hà Siêu Doanh cùng con gái ngồi cạnh cha mẹ của Hề Mộng Dao thay vì khu vực dành cho gia đình nhà trai. Nhiều người cho rằng cách sắp xếp này phần nào phản ánh mối quan hệ gần gũi, thân tình giữa Hà Siêu Doanh và gia đình cô dâu, cho thấy tình bạn của họ đã vượt xa những mối quan hệ thông thường trong giới giải trí.