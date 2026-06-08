Tiết lộ cuộc sống hiện tại của diễn viên đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký' ở tuổi 67

Sao quốc tế 08/06/2026 14:26

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Từ Thiếu Hoa, người từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển "Tây du ký" 1986, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây nam diễn viên 67 tuổi xuất hiện tại một sự kiện biểu diễn ở một huyện nhỏ. Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ông khoác bộ cà sa quen thuộc và thể hiện ca khúc "Nữ nhi tình" – bài hát gắn liền với mối duyên dang dở giữa Đường Tăng và Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc trong "Tây du ký".

Dù giọng hát không còn mạnh mẽ như thời đỉnh cao, hình ảnh quen thuộc của Đường Tăng vẫn khiến nhiều khán giả xúc động. Một số ý kiến bày tỏ tiếc nuối khi cho rằng ngôi sao từng nổi tiếng khắp châu Á nay chỉ biểu diễn trên những sân khấu quy mô nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người khác lại nhìn nhận đây là cách Từ Thiếu Hoa tiếp tục gắn bó với nghệ thuật và duy trì cuộc sống sau khi rời xa ánh đèn sân khấu lớn.

Tiết lộ cuộc sống hiện tại của diễn viên đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký' ở tuổi 67 - Ảnh 1

Trong lòng nhiều thế hệ khán giả, Từ Thiếu Hoa vẫn là một trong những diễn viên thể hiện thành công nhất vai Đường Tăng. Ngoại hình thư sinh, gương mặt điển trai cùng phong thái điềm đạm giúp ông được mệnh danh là "Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh".

Không chỉ được yêu mến bởi sự nghiệp nghệ thuật, nam diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt với bà Dương Côn, người bạn học cùng Trường Nghệ thuật Sơn Đông. Hai người kết hôn từ năm 1983 và đã đồng hành bên nhau hơn 40 năm. Trong suốt thời gian đó, cặp đôi gần như không vướng bất kỳ tin đồn tình cảm nào.

Tiết lộ cuộc sống hiện tại của diễn viên đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký' ở tuổi 67 - Ảnh 2

Sau thành công của "Tây du ký", Từ Thiếu Hoa từng gây tranh cãi khi rời đoàn phim để tiếp tục việc học. Quyết định này được cho là khiến ông bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh. Những năm sau đó, ông chủ yếu công tác tại Nhà hát Kịch Sơn Đông và đảm nhận nhiều vị trí quản lý.

Ở tuổi 67, Từ Thiếu Hoa không còn là ngôi sao đình đám như trước. Tuy nhiên, ông vẫn giữ được sự bình thản trước những thay đổi của cuộc sống. Với nhiều khán giả, thành công lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở danh tiếng hay sự giàu có, mà chính là một mái ấm hạnh phúc và cuộc sống an yên bên người bạn đời đã gắn bó suốt hơn bốn thập niên.

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