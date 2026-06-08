TP.HCM: Xử lý 2 người ép trẻ em bán hàng rong tại quán nhậu

Đời sống 08/06/2026 08:51

Thời gian qua hai người đã sử dụng 5 trẻ em để phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu trên địa bàn. Cả hai cũng thừa nhận đã có hành vi đánh cháu Đỗ Thanh T (em ruột của Thương) và cháu Đỗ Thị H (con riêng của Thương) do các cháu không nghe lời.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/6, Công an phường Tam Thắng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đôi nam nữ nghi có dấu hiệu bạo hành trẻ em.Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/6, Công an phường Tam Thắng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đôi nam nữ nghi có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 5/6, Công an phường Tam Thắng nhận được thông tin phản ánh từ báo chí và qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình về việc trẻ em trên địa bàn không được đến trường, bị người thân bạo hành, ép phải đi bán hàng rong.

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Công an làm việc với đối tượng Đỗ Thị Thương. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an phường Tam Thắng đã mời 2 người liên quan đến trụ sở để làm việc, gồm: Đỗ Thị Thương (29 tuổi) và Phạm Văn Dương (31 tuổi), cùng ngụ tại phường Tam Thắng).

Ban đầu, Thương và Dương khai nhận đang nuôi dưỡng 5 trẻ, trong đó: Đỗ Tuấn Đ. (9 tuổi), Đỗ Thị T. (10 tuổi), Phạm Thanh P. (5 tuổi) là các con chung của Thương và Dương; Đỗ Thị H. (11 tuổi) và Đỗ Tuấn B. (15 tuổi) là con riêng của Đỗ Thị Thương.

Thời gian qua, Thương và Dương trực tiếp “điều” các con của mình và 2 em ruột của thương là Đỗ Thanh T. (11 tuổi), Đỗ Thanh Th. (7 tuổi) bán trái cây cho khách tại các quán nhậu.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, qua làm việc, Công an phường Tam Thắng đã nhắc nhở và yêu cầu T và D viết cam kết không tái phạm việc sử dụng trẻ em bán hàng rong, đồng thời chấm dứt mọi hành vi bạo hành đối với các cháu.

TP.HCM: Xử lý 2 người ép trẻ em bán hàng rong tại quán nhậu - Ảnh 2
Xác minh nhiều trẻ em bị ép bán hàng rong, nghi bị bạo hành. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Hiện công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an phường Tam Thắng đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các trẻ em liên quan; tăng cường giám sát, không để xảy ra tình trạng bạo hành hoặc bóc lột sức lao động trẻ em trên địa bàn.

Công an phường Tam Thắng tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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