Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời

Tâm linh - Tử vi 08/06/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời vào đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra những quan điểm, định hướng chuẩn xác, nếu bạn chú ý lắng nghe thì ắt sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích.

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng có một ngày kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn thuận lợi. Bạn nhận ra ai là người xứng đáng để mình trao gửi niềm tin, nhờ thế mà quá trình hợp tác trôi chảy, đôi bên đều hài lòng và tin tưởng vào nhau.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh

Con giáp tuổi Mão 

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), Lục Hợp nên tuổi Mão có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải bôn ba vất vả quá nhiều, tuy nhiên vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng dựa hơi. 

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài giúp vận tài lộc tăng tiến, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày cát khí vượng như hôm nay. Tuy nhiên, nếu bạn không có cách quản lý tài chính khoa học, cứ tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết.

 

Tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít tín hiệu theo đuổi từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), tuổi Mùi không ham danh lợi, biết chịu đựng. Tưởng chừng như đó là ưu điểm nhưng lâm vận nên dễ trở thành nhu nhược. Bản mệnh hay bị đồng nghiệp nhờ vả không công, rất phiền phức.

Đúng 3 ngày đầu tuần (8/6 - 10/6), 3 con giáp Phúc Tinh chiếu mệnh, nhiều tiền lắm cửa, vận thế sáng chói, xác định đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc khá ổn. Con giáp này biết sống cho bản thân mình nhiều hơn thay vì nghĩ cho người ta, đỡ tốn tiền linh tinh. Sống biết điều quá mức gặp kẻ vô tư quá cũng bằng thừa.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này hay phải chịu uất ức, tủi hờn. Duyên là do người giữ, hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không. Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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