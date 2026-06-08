Trong vòng 20 ngày tới, 3 con giáp phất lên không ngừng, LỘC LÁ NỞ RỘ, tình tiền viên mãn, VẬN MỆNH HANH THÔNG, công việc thăng hạng

Trong vòng 20 ngày tới, người tuổi Mão được Chính Ấn đưa lối dẫn đường, công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi những đóng góp, cống hiến của mình đối với công việc, bạn không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân để công việc được hoàn thành tốt đẹp.

Đó sẽ là bước đệm để bạn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp sau này. Hôm nay bạn có thể được giao thêm trọng trách cho mình, tuy cũng rất áp lực nhưng con giáp này vẫn đặt quyết tâm, bạn hiểu rằng tự tin có thể mang tới thêm sức mạnh cho mình.

Con giáp tuổi Dần

Trong vòng 20 ngày tới, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Dần là dấu hiệu cho thấy bản mệnh được đào hoa chiếu mệnh, vận trình tình cảm thăng hoa, hứa hẹn tình duyên phát triển rực rỡ. Các mối quan hệ cũng được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình, cơ hội sẽ đến với những người chủ động theo đuổi, hãy cứ mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp. Trong khi đó, người đang yêu có thể thăng cấp mối quan hệ hiện tại khi hai trái tim luôn hướng về nhau.

Con giáp tuổi Mùi

Trong vòng 20 ngày tới, Thiên Ấn trợ lực giúp những bạn tuổi Mùi đang gặp khó khăn, bị ức hiếp dám đứng lên bảo vệ bản thân. Nay bạn chẳng cần phải nhún nhường ai hết, cùng cảnh làm công ăn lương chẳng ai có quyền ức hiếp ai cả, thay vào đó bạn có thể thoải mái làm việc, phản bác lại tiểu nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp trợ mệnh nên Mùi hoàn toàn may mắn trong đường tiền bạc. Tài chính khả quan, hãy tự tin rằng bạn có thể thoải mái tiêu xài những thứ mình thích. Trong lúc người khác chật vật thì con giáp này đã tự tìm ra lối thoát cho mình để sớm trả được nợ, ký được hợp đồng mới.

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