Vai diễn Công Ngọc của Tăng Thuấn Hy nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả

Sở hữu nguyên tác nổi tiếng cùng mô-típ kết hợp giữa huyền nghi, phá án và tình cảm cổ trang, bộ phim nhanh chóng leo lên các bảng thảo luận. Đồng thời đặt nam chính Tăng Thuấn Hy trước những kỳ vọng không nhỏ từ khán giả.

Trong bối cảnh thị hiếu khán giả ngày càng thay đổi, các bộ phim cổ trang không còn chỉ dựa vào những câu chuyện tình yêu quen thuộc để thu hút người xem. Thay vào đó, những tác phẩm kết hợp yếu tố huyền nghi, phá án, văn hóa truyền thống và hành trình trưởng thành của nhân vật đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chính vì vậy, "Công Ngọc" được đánh giá là một trong những dự án bắt nhịp khá rõ xu hướng mới của màn ảnh Hoa ngữ. Ngay từ khi công bố dàn diễn viên và những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tác phẩm lấy bối cảnh Đại Đường giả tưởng, xoay quanh Đằng Ngọc Ý – con gái một danh tướng có cơ hội sống lại sau biến cố gia tộc để thay đổi số phận. Đồng hành cùng cô là Lận Thừa Hựu, thế tử Thành Vương sở hữu khả năng suy luận sắc bén và năng lực trừ yêu đặc biệt.

Sự kết hợp giữa các yếu tố tái sinh, phá án, chí quái và tình cảm được xem là điểm hấp dẫn của bộ phim. Bên cạnh đó, mô-típ nam nữ chính cùng trưởng thành, hỗ trợ lẫn nhau thay vì phụ thuộc vào một phía cũng được đánh giá phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý lớn nhất là vai diễn Lận Thừa Hựu do Tăng Thuấn Hy đảm nhận. Nhân vật được xây dựng với tính cách nhiều lớp, bề ngoài phóng khoáng nhưng bên trong lại điềm tĩnh, thông minh và giàu trách nhiệm. Ngay từ khi tạo hình đầu tiên được công bố, nam diễn viên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ ngoại hình được đánh giá phù hợp với hình tượng trong nguyên tác. Đóng cặp cùng Tăng Thuấn Hy là Hạc Nam trong vai Đằng Ngọc Ý. Sự kết hợp của bộ đôi diễn viên trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho dòng phim cổ trang chuyển thể. Dù vẫn còn những ý kiến thận trọng về khả năng cân bằng nhiều tuyến nội dung trong cùng một tác phẩm, "Công Ngọc" vẫn được xem là dự án đáng mong đợi nhờ nguyên tác nổi tiếng, đề tài mới lạ và dàn diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm. Với riêng Tăng Thuấn Hy, đây được xem là một trong những vai diễn quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, đồng thời là cơ hội để anh tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế trên màn ảnh Hoa ngữ.

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi? Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lộ Tư chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Triều Hoa Bất Kiến Sầu. Đây là tác phẩm do đạo diễn Y Tranh, người đứng sau thành công của Thương Lan Quyết cầm trịch.

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