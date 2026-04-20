Đúng 17h30 hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/04/2026 08:30

3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên thuận lợi và thịnh vượng. Công việc kinh doanh thuận lợi giúp con giáp này kiếm được không ít. Với số tiền thu về, bản mệnh không cần lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên bình lặng. Bạn và đối phương đều bận công việc nên ít dành thời gian cho nhau nên tình cảm thiếu đi sự gắn kết. Những bạn độc thân có thể nhờ đến người mai mối để tìm gặp người phù hợp. 

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ nên những khó khăn đều sẽ được giải quyết rất nhẹ nhàng. Bạn nên đầu tư nâng cao chuyên môn ngay từ bây giờ vì sắp nhận được tin tốt về thăng tiến. Bạn còn nhận được thêm nhiều lời mời cộng tác với khoản thu không nhỏ. Chỉ cần tập trung hoàn thành tốt những dự án hợp tác bên ngoài cùng thu nhập cố định bản mệnh sẽ sớm đạt ngưỡng an tâm tài chính.

Vận trình tình duyên khởi sắc. Con giáp này đã học cách cởi mở hơn với mọi người xung quanh và có nhiều người chú ý. Bạn và người ấy sẽ dễ dàng nhận ra đối phương là người mình đã tìm kiếm rất lâu và nhanh chóng tiến đến mối quan hệ chính thức.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, gặp khó khăn đến mấy cũng có thể được hóa giải. Những bạn đang tìm kiếm việc làm mới cũng sẽ nhận được tin tức tốt từ nhà tuyển dụng. Con giáp này rất nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường nên đưa ra nhiều quyết định đầu tư chuẩn xác mang về lợi nhuận cao. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ có nhiều biến chuyển tích cực và khởi sắc. Bạn và đối phương gặp nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè nhưng nhanh chóng nhận ra được nhiều điểm tương đồng trong nhau.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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