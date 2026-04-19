Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa phá cửa khách sạn thấy người đàn ông bên trong, tôi muốn "xỉu tại chỗ"

Ngoại tình 19/04/2026 23:00

Một hôm, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô bạn thân, vì thương bạn khóc lóc cả tuần vì nghi chồng phản bội. Tôi và bạn chạy xe đến địa chỉ khách sạn theo định vị trong điện thoại của chồng cô ấy.

Tôi có một chị gái. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị. Anh rể là giám đốc công ty xây dựng, cao ráo điển trai. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất yêu chiều vợ. Không chỉ vậy, anh rể còn giúp đỡ gia đình vợ rất nhiều, cho tiền bố mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa. Bởi thế, bố mẹ tôi rất quý người con rể này.

Nhưng cũng vì anh rể quá ưu tú nên chồng tôi nhiều lúc thấy tự ti, vì anh không giỏi như anh rể. Chồng tôi cũng không có lương cao để giúp đỡ bố mẹ vợ. Do đó, ông bà nhiều khi thiên vị anh rể, làm chồng tôi buồn. Nhưng rõ ràng vợ chồng chị gái ở một tầng lớp khác vợ chồng tôi, có muốn đố kị cũng không được.

Nhưng vợ chồng chị gái tôi ở với nhau đã 4 năm vẫn chưa có con. Chị gái tôi nói đã đi khám, bác sĩ nói bình thường nên anh chị cũng để tự nhiên. Sau đó, chị gái tôi có mang thai một lần nhưng không giữ được. Thời gian đó, anh rể rất thương vợ, chỉ quanh quẩn ở nhà an ủi vợ.

Tôi cứ nghĩ chị gái mình may mắn quá, nào ngờ được còn có sự thật phũ phàng chưa được phơi bày.

Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa phá cửa khách sạn thấy người đàn ông bên trong, tôi muốn 'xỉu tại chỗ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô bạn thân, vì thương bạn khóc lóc cả tuần vì nghi chồng phản bội. Tôi và bạn chạy xe đến địa chỉ khách sạn theo định vị trong điện thoại của chồng cô ấy.

Chúng tôi vào khách sạn làm lớn chuyện, hăm dọa nếu không đưa chìa khóa thì chúng tôi sẽ quay hình đăng lên mạng xã hội. Lễ tân hoảng sợ đưa chìa khóa cho chúng tôi. Dù vậy tôi vẫn khuyên bạn khi gặp chồng thì đừng đánh nhau xô xát, cố gắng về nhà rồi giải quyết.

Cửa phòng khách sạn được mở ra, tôi và cô bạn choáng váng khi thấy khuôn mặt của một trong hai thì tôi càng muốn ngất tại chỗ. Đó là anh rể mẫu mực của tôi.

Anh rể của tôi và chồng của cô bạn thân lén lút qua lại với nhau. Cả hai hoảng sợ vì có người xông vào nên luống cuống tìm quần áo mặc. Cô bạn của tôi quá bất ngờ nên lao vào mắng chửi chồng. Tôi không thể ở lại được nữa, thất thần đi ra ngoài. Tôi không thể tin người chồng tốt đẹp của chị gái mình lại trở nên như thế. Có phải chị gái tôi cũng biết chuyện này nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để có tiền lo cho bố mẹ? Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái của mình đây?

Hùng hổ đạp cửa bắt quả tang chồng nằm với bồ, vừa nhìn rõ mặt ả ta tôi bỗng cười lớn khiến cả hai tái mặt

Hùng hổ đạp cửa bắt quả tang chồng nằm với bồ, vừa nhìn rõ mặt ả ta tôi bỗng cười lớn khiến cả hai tái mặt

3 ngày sau đó, chồng tôi lại đi vào khách sạn đó. Tôi lại hỏi chồng nhưng anh vẫn nói ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp. Tôi đã cho anh cơ hội, quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi muốn dụ chồng dẫn bồ về tận nhà.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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