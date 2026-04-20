Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Đời sống 20/04/2026 05:15

Ngày 19/4, Công an phường Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé trai tử vong tại một hồ bơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/4, Công an phường Bình Tân phối hợp cùng Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ đuối nước khiến một bé trai tử vong.

Vào trưa cùng ngày, bé trai khoảng 6 tuổi được người thân đưa đến hồ bơi nằm trong hẻm trên đường Tây Lân (phường Bình Tân).

Trong lúc tắm tại hồ, bé không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, những người có mặt đã sơ cứu và hô hoán nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà - Ảnh 1
Hồ bơi nơi xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân mới chuyển về khu vực này sinh sống hơn một tháng. Sự việc đau lòng xảy ra tại hồ bơi cách nhà khoảng 100m khiến hàng xóm không khỏi bàng hoàng. 

Đến chiều cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con em đến hồ bơi này đều được nhân viên thông báo tạm nghỉ để phục vụ công tác điều tra.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Đúng hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Nước chanh dây: "Siêu thực phẩm" bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Nước chanh dây: "Siêu thực phẩm" bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Sau hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/4/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/4/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (20/4/2026), 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Cuối ngày hôm nay (20/4/2026), 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

